El PSOE acusa al gobierno local de Oviedo de pagar durante meses a una contrata por empleados integrados en la plantilla municipal
Los socialistas denuncian que el Consistorio mantuvo abonos por casi 200.000 euros anuales pese a que los trabajadores del Centro de Control de Tráfico pasaron a ser personal propio tras una sentencia judicial
El Grupo Municipal Socialista de Oviedo denunció este jueves que el Ayuntamiento continuó pagando a la empresa Aluvisa por trabajadores que ya no formaban parte del contrato de gestión del tráfico, tras haberse incorporado a la plantilla municipal por sentencia judicial. Según los cálculos del edil Jorge García Monsalve, esos pagos indebidos habrían supuesto “más de 16.400 euros al mes, cerca de 200.000 euros al año”.
El concejal recordó que en noviembre de 2024 los tribunales declararon ilegal la situación laboral de los empleados de Aluvisa, obligando al Consistorio a asumirlos como propios. Pese a ello, sostiene García Monsalve, el equipo de gobierno de Alfredo Canteli (PP) no adoptó ninguna medida hasta la pasada semana, cuando la Junta de Gobierno aprobó “iniciar” la modificación del contrato para dejar de abonar esas cantidades a la empresa.
“Solo cuando preguntamos si se seguía pagando por estos trabajadores, se respondió que ahora realizan esas funciones dos agentes de la Policía Local y que los empleados afectados habían sido recolocados en otros puestos. Pero hasta entonces Aluvisa ha estado cobrando por ellos”, afirmó el concejal del PSOE.
La denuncia llega en un momento delicado para la concesionaria, declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona tras meses en preconcurso. “Ya habíamos alertado de la situación de la empresa y de sus consecuencias para la prestación del servicio, pero la respuesta del equipo de gobierno fue ninguna”, reprochó García Monsalve.
Monsalve comparó este caso con el de los contratos menores en el área de Deportes que, según denunció su grupo, fueron adjudicados a tres sociedades con el mismo administrador. “Desde que lo pusimos sobre la mesa en abril no se ha vuelto a contratar con esas empresas”, subrayó, para añadir: “El dinero público no está para pagar trabajadores inexistentes ni para mantener prácticas que consideramos más que sospechosas”.
