La sala Borrón, en Oviedo, vuelve a su ubicación original después de casi 20 años

Los telares de los mouros que pinta Ranquel Lobo en su proyecto “Debajo de todo” cuelgan ya del techo de la sala Borrón junto a los cuadros de Jonás San Miguel, las sábanas trenzadas de Andrea Álvarez, los dibujos a lápiz de Elise Florentino, las estructuras de Aida Valdés, las cabezas compuestas de deshechos de Alejandro Fuertes, y las redes de Irene Trapote. Es la Muestra de Artes Plásticas del Principado, la que cumple 35 ediciones desde su primera vez, pero la primera en 19 años que regresa a su ubicación original. La sala Borrón que acoge estas muestras, un espacio dependiente del Instituto Asturiano de la Juventud, se fue de la calle Calvo Sotelo, en Oviedo, en 2006. Ayer, con las obras de esos siete artistas, inició una nueva andadura, una reinauguración en el mismo lugar en el que nació.

Junto a Borrón vuelve también el Instituto Asturiano de la Juventud al mismo edificio que abandonó un poco después, en 2008. El regreso, institucional y artístico, fue celebrado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y por el Director de Juventud, Francisco de Asís como un “éxito colectivo”, por la implicación del servicio en esta “vuelta a casa”. “Una manera de que la juventud ocupe el centro del debate es que ocupe también el centro de las ciudades”, reflexionó González. Para De Asís, la noticia era que depsués de veinte años “vuelve a haber un espacio amable” para la juventud, una sede “accesible, donde entra la luz y el oxígeno”.

El espacio original fue en su origen “la casa del estudiante”. De esos años conserva el salón principal un impresionante mural de Jaime Herrero, realizado en 1967, cuando el artista tenía 30 años. Después acabó siendo Instituto de la Juventud, en una época en la que el servicio tuvo su mejor presupuesto y su plantilla más grande.

De Asís explicó que el nuevo local, además de resucitar la sala Borrón, les permitirá unificar todas las funciones del Instituto de la Juventud, ofrecer el mejor espacio posible a los creadores, una sede para la movilidad joven y hasta nuevos puntos de información y apoyo en cuestiones como la soledad no deseada.

De momento, ayer los jóvenes artistas seleccionados por el Principado -18 años el más joven, 33 la mayor- inauguraron el espacio, por la mañana y también por la tarde, con presencia del consejero Ovidio Zapico. En la muestra hay diversidad de técnicas, lenguajes artísticos y soportes. Raquel Lobo, la ganadora del premio de Artes Plásticas de esta última edición, presenta unas piezas que ya se pudieron ver en Llanes este verano, “Debajo de todo”. Con la técnica del telar jacquard, los lienzos, elaborados en Carolina del Norte, porque allí fue donde logró encontrar alguien que pudiera elaborarlos con hilo dorado, Lobo desarrolla la historia del pacto entre los humanos y los Mouros, la entrega sacrificial a los seres bajo la tierra y el regalo, a cambio, de un traje de oro.