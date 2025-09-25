Venancio Martínez inicia hoy el curso del RIDEA con una charla sobre Gaspar Casal

El Real Instituto de Estudios Asturianos abre hoy a las 19.00 horas su curso académico 2025/2026 con una conferencia de Venancio Martínez Suárez, miembro de número del RIDEA que pronunciará el discurso inagural sobre la biblioteca de Gaspar Casal. La intervención de Martínez Suárez lleva como subtítulo "citas y autores en la historia natural y médica del Principado de Asturias".