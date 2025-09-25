Vox insta al PP a contestar sobre los contratos para la renaturalización del Bosque del Fulminato de Oviedo: "Hay 850.000 euros que se podrían perder"

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo insta al PP de Canteli que aclare la situación de las obras de 'Renaturalización del Bosque del Fulminato'; que llevan aparejadas, por lo menos hasta la fecha, la licitación de tres contratos financiados, en parte, por más de 850.000 euros de fondos europeos pertenecientes al 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino' y por el que el Ayuntamiento de Oviedo ya ha percibido 2,1 millones de euros.

Según ha señalado la portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, existen una serie de incertidumbres y contradicciones sobre lo que recoge el proyecto técnico de la obra, que podrían conllevar modificaciones, retrasos, tener que devolver los fondos europeos (unos 850.000 euros) o dejar una obra a medias”. Desde el partido catalogan como “sorprendente” que se apruebe un proyecto y se liciten unas obras en las que se incluyan unas actuaciones, para las que era necesario llevar acabo previamente una asistencia técnica de análisis del estado de las estructuras, cuya licitación se ha declarado desierta el 18 de agosto, una situación que, tal y como destacan desde el partido, ya habían advertido.

Sonsoles Peralta observa “una falta de planificación y de rigor que nos lleva a retrasos y a sobrecostes” y critica la falta “de transparencia” del PP de Alfredo Canteli. Por ello, su partido ha trasladado una serie de propuestas con el objetivo de que se aclare los aspectos del proyecto técnico “con la ausencia de un estudio previo para la evaluación y actuaciones necesarias sobre las estructuras preexistentes”, puntualiza.

Además, desde Vox señalan que existe un contrato que recogía la realización de una serie de actuaciones iniciales previas a la ejecución de las obras señaladas, consistentes en limpieza del área, tala de árboles y desbroce, que debían comenzar el 7 de junio y que finalizarían en 5 semanas, de las que no tienen constancia si se iniciaron en la fecha prevista o si ya han finalizado. “Consideramos que no es de recibo que, en cada obra, se sigan produciendo errores falta de previsión y ausencia de planificación y que este equipo de gobierno no sea capaz de tomar medidas”, finaliza Peralta.