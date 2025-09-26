Los atracadores del estanco de Fuertes Acevedo en Oviedo aceptan los hechos: cumplirán entre ambos seis años de prisión

Los dos atracadores de un estanco de la calle Fuertes Acevedo, a la altura del número 71, asumirán seis años de prisión. Así lo han acordado esta mañana las partes antes de que se celebrase el juicio rápido, que estaba programado en el juzgado de lo Penal número 1 en la mañana del viernes. Sin embargo, los dos abogados de la defensa, Héctor Nieto y Alejandra Gutiérrez, llegaron a un acuerdo para rebajar las penas solicitadas por Fiscalía , que pedía cinco años de cárcel y el abono de tres meses de multa con una cuota diaria de seis meses para el acusado de 37 años. Para el otro, de 56, cuatro años y medio de arresto.

Sin embargo, a ambos se ha tenido en cuenta la atenuante de drogadicción. "Es decir, que en el momento de los hechos estaban sus capacidades volativas afectadas y estos hechos ha permitido reducir casi al mínimo la petición del ministerio público". Así lo explicó uno de los letrados de la defensa, Héctor Nieto, quien detalló que ambos aceptarán los hechos. El más mayor asumirá dos años y seis meses de cárcel; mientras que el más joven, tres años y seis meses. "Se le aplicó una agravante por reincidencia", añadió la otra abogada de la defensa Alejandra Gutiérrez. Ambos también deberán asumir indemnizar a las víctimas -la cuantía exacta se determinará en la sentencia , pero se estima en unos 1.500 euros- y también abonarán los respectivos gastos al SESPA. Por el momento, permancerán en prisión

Con un cuchillo de grandes dimensiones

De esta forma, se cierra el caso que se desarrolló la tarde del 3 de septiembre. Los dos hombres accedieron al estanco sobre las siete y media de la tarde, según el escrito de Fiscalía. En el establecimiento, que estaba cerca del cierre. En ese momento, se encontraba trabajando la dependienta y los atracadores se repartieron las tareas. Uno de ellos había las veces de "vigilante" desde la puerta; mientras que el otro entraba con un cuchillo "de considerables dimensiones" y amenazó a la empleada. "Como llames a la Policía volvemos a por ti".

Bajo intimidación, la empleada le entregó 2.000 euros de la caja y el hombre los guardó en la mochila. No satisfecho, el asaltante obligó a la dependienta a acompañarle al almacén, donde se llevó además cinco cartones de tabaco, todo ello mientras le ordenaba no mirarle a la cara.

Un cliente entra en el estanco

En este preciso momento, cliente entró en el estanco encontrándose el atraco. El acusado más joven le ordenó tirarse al suelo y, una vez el hombre obedeció, le propinó una patada en la cabeza que lo dejó aturdido. El cliente acabaría en el HUCA, donde le diagnosticaron latigazo y contractura cervical.

Con el botín en la mochila y el cuchillo aún en la mano, los atracadores huyeron del local, pero su libertad apenas duró unas horas. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía lograron localizarlos en un piso de la calle Catedrático Leopoldo Alas Hijo. Allí encontraron 499,63 euros, los cartones de tabaco y el arma blanca empleada en el asalto.