Canteli reaparece en el minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género tras unos días de baja

El alcalde de Oviedo estuvo presente acompañado por otros miembros de su partido y de la oposición. Se ausentaron los representantes de Vox y la concejala adscrita, Elena Figaredo

Los miembros de la coorporación municipal, con Canteli en el centro, guardan el minuto de silencio.

Los miembros de la coorporación municipal, con Canteli en el centro, guardan el minuto de silencio. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

Alfredo Canteli, recientemente operado con éxito de cataratas en los Vega, reapareció públicamente esta mañana en el minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias Navia, y la concejala de Economía, Leticia González Álvarez, flanquearon al alcalde durante el acto. También estuvieron presentes representantes de los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida; se ausentaron los miembros de Vox y la concejala adscrita, Elena Figaredo.

El homenaje comenzó con las campanadas que anunciaban la llegada de las doce del mediodía y estuvo presidido por un cartel con la cifra oficial de mujeres víctimas mortales durante el año en España, a día de hoy, veintiséis. Todo terminó con un sentido aplauso por parte de todos los presentes en la Plaza de la Constitución.

Este acto se celebra los últimos viernes de cada mes para recordar a las víctimas de la violencia de género; el próximo se llevará a cabo el 31 de octubre, en principio, a la hora en la que se realiza habitualmente.

