El cine polaco gran protagonista durante el último trimestre de Radar
El certamen ofrecerá una programación que combina clásicos y homenajesl, con atencióna la figura de Wojciech Jerzy Has y Sam Peckinpah
Pelayo Méndez
El último ciclo del año de cine Radar incluye 24 películas que se ofrecerán en el Teatro Filarmónica y en el Teatro Casino de Trubia. La programación comenzará el próximo jueves 2 de octubre con "El 47", de Marcel Barrena, y finalizará el domingo 28 de diciembre con "Los que se quedan", la galardonada proyección del director estadounidense, Alexander Payne. Como viene siendo costumbre a lo largo del año, la entrada a todas las proyecciones será totalmente gratuita hasta completar aforo. El horario en el teatro Filarmónica varía dependiendo del día, los jueves es a las 20.00 horas y los domingos a las 19.00 horas.
En este último ciclo del 2025, la Fundación Municipal de Cultura profundizó en la cooperación con entidades culturales internacionales, como AVA Arts Foundation o el Instituto Cultural Rumano, para enriquecen la oferta cinematográfica de Oviedo con diferentes joyas del patrimonio fílmico polaco y rumano. Eventos como este sirven para reforzar la candidatura de Oviedo Capital de la Cultura en 2031.
El certamen ofrecerá una cuidada programación que combina estrenos, clásicos y homenajes. La Muestra de Cine Rumano será una de las grandes protagonistas, con títulos premiados en festivales como Cannes y Venecia: "Tres kilómetros al fin del mundo", "El año nuevo que nunca llegó", "Horia" y "TWST/Things We Said Today".
Rendirán homenaje al director Sam Peckinpah en el centenario de su nacimiento, con proyecciones de "La huida", "La balada de Cable Hogue", "Duelo en alta sierra" y, una de sus obras maestras, "Grupo salvaje".
Oviedo también será una de las primeras ciudades españolas que acoja la primera retrospectiva dedicada al cineasta polaco Wojciech Jerzy Has. La muestra permitirá ver en el Teatro Filarmónica títulos como "El nudo corredizo" y "El manuscrito encontrado en Zaragoza", una película muy popular entre el público, admirada por grandes referentes de la dirección como Buñuel, Scorsese y Coppola. Cuenta con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura y otras instituciones culturales de Polonia.
Además, Radar conmemorará los 140 años de la publicación de "La Regenta" con un mini ciclo de adaptaciones literarias: "Madame Bovary", "Ana Karenina" y "Noches blancas".
Trubia contará con una sesión mensual en el Teatro Casino. En esta ocasión se proyectarán "El 47", "El viejo roble" y "Los que se quedan". Consolidando así la oferta cinematográfica de la Fundación Municipal de Cultura en el concejo de Oviedo. La villa cañonera disfrutará de la inauguración y el cierre del ciclo.
