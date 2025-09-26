Un conductor acaba con una valla metálica en el interior de su coche tras sufrir un aparatoso accidente en Oviedo: "Tuvo muchísima suerte"

Aparatoso accidente en Oviedo. El conductor de un vehículo de la marca BMW acabó la mañana de este viernes arrancando las barandillas y chocando contra la base de una farola en una especie de plaza situada entre las calles del Teniente Alfonso Martínez y el Bulevar de Santullano, a la altura de la nueva rotonda de la Cruz Roja. A pesar de lo impactante del siniestro, a pesar de que una de las barandillas acobó en parte dentro del vehículo, el hombre no resultó herido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde. Según explicaron a LA NUEVA ESPAÑA testigos presenciales del accidente, el vehículo siniestrado circulaba a la altura de la rotonda desde la vía que llega a Oviedo desde la autopista "Y" cuando otro coche se dispuso a cambiar de carril impactando contra el lateral del BMW. Ese golpe y la reacción del conductor para tratar de evitarlo provocó que el conductor cruzase el carril-bici, arrancase las barandillas y acabase con el frontal del vehículo contra la base de la farola.

No pasó nada grave para lo que podía haber ocurrido. Una de las barandillas que arrancó el coche entró por la luna del coche como si fuese un cuchillo, pero por suerte lo hizo por la parte del asiento del acompañante, que estaba desocupado. "Tuvo muchísima suerte", aseguran quienes lo vieron. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, que se encargaron de ordenar el tráfico mientras se llevaban a cabo las maniobras de retirada del coche, para lo que fue necesaria la intervención de una grúa. También acudieron a la zona efectivos sanitarios en ambulancia, aunque el conductor no presentaba ningún daño, según explicaron fuentes del cuerpo municipal de policía.