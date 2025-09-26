Despliegue sanitario en la calle Pelayo

La Escuela Municipal de Salud se echó hoy a la calle para estrenar un nuevo curso y presentar a los ovetenses todo lo que puede ofrecer este programa del Ayuntamiento. Por segundo año consecutivo, los colectivos profesionales que colaboran con el Consistorio se instalaron en las carpas colocadas en la calle Pelayo, en la zona situada frente al Teatro Campoamor, para entrar en contacto directo con los ciudadanos y mostrarles todo su potencial.

Médicos, enfermeras, odontólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios, como por ejemplo los responsables de la unidad especializada en tabaquismo, sacaron sus consultas a la calle para atender a todos los ovetenses que quisieron participar en una iniciativa que ya tuvo mucho éxito en la edición del año pasado y que este año volvió a atraer al público.

Durante el tiempo que estuvieron en la calle Pelayo los profesionales sanitarios, fueron muchos los que se acercaron para beneficiarse de consultas sencillas que pueden servir para detectar poner remedio a cualquier problema de salud. Así, se hicieron de manera totalmente gratuita revisiones bucales, controles de tensión, talleres con diferentes ejercicios para las articulaciones, controles oftalmológicos, espirometrías o talleres enfocados a divulgar la importancia de la reanimación cardiopulmonar. También hubo quien se fue de la calle Pelayo convencido de abandonar el hábito del cigarrillo tras recibir el apoyo y los consejos de los expertos.

La concejala delegada de Salud Pública, Lourdes García, fue una de las que asistió a la apertura de una cita en la que los verdaderos protagonistas fueron los profesionales que a lo largo del año organiza todo tipo de conferencias y actividades relacionadas con el bienestar y la sanidad. "Para nosotros este día es muy importante porque damos a conocer los talleres y las actividades que se van a desarrollar en la Escuela Municipal de Salud. Animamos a todos los ciudadanos a que se animen a participar a lo largo del año", señala García. También estuvo el concejal del ramo, José Ramón Prado.

Salvar Vidas

En la calle Pelayo también estuvieron los integrantes de la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias, que desplegaron sus vehículos y se encargaron de dar "pequeñas pinceladas" a los presentes sobre reanimación cardiopulmonar (RCP). "Entre los programas que tenemos en marcha está el de ‘enseñando a salvar corazones’, que tiene que ver con la difusión de la importancia que tiene conocer maniobras como la RCP, que pueden servir para salvar una vida en cualquier momento", explica Javier Fernández, que es el presidente de la fundación.