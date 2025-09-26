Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grupo Municipal Socialista presentará dieciocho enmiendas para "corregir las graves carencias del modelo fiscal del PP"

"Las ordenanzas actuales no responden a las necesidades reales de los vecinos de Oviedo, ni tampoco se corresponden con el momento en el que se encuentra esta ciudad", explicó la oposición

El edil Jorge Monsalve y el portavoz del grupo municipal PSOE, Carlos Fernánez Llaneza, en la sala de prensa

El edil Jorge Monsalve y el portavoz del grupo municipal PSOE, Carlos Fernánez Llaneza, en la sala de prensa / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo compareció este viernes ante los medios para comunicar que presentarán dieciocho enmiendas con el objetivo de "intentar corregir, en la medida de lo posible, las graves carencias del modelo fiscal del PP".

Según Jorge García Monsalve, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, estas dieciocho enmiendas pueden dividirse en dos bloques. Por un lado, un grupo que trata los servicios sociales, especialmente centrado en la prestación del servicio de ayuda al domicilio, y, por otro, una serie de modificaciones para desarrollar deducciones en la cuota de las ordenanzas que sean susceptibles de enmienda.

"Las ordenanzas actuales no responden a las necesidades reales de los vecinos de Oviedo, ni tampoco se corresponden con el momento en el que se encuentra esta ciudad", comentó García Monsalve. "Ejercen una presión fiscal creciente sobre las familias trabajadoras y los pequeños autónomos, mientras que no exigen el mismo esfuerzo fiscal a los sectores con más capacidad económica", añadió.

"La congelación fiscal" no convence a la oposición

Carlos Fernández Llaneza, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, también estuvo presente en la comparecencia e hizo especial hincapié en la expresión de "congelación fiscal", empleada en diferentes ocasiones por Leticia González, concejala de Políticas Sociales.

Fernández Llaneza aseguró que la expresión es "matizable" e hizo referencia a la parte del decálogo de Cantelli en la que se hablaba de la "no subida de impuestos". En los dos últimos años, el IBI subió un 7.5% y recordó que "es la mayor subida en la historia democrática del municipio".

No pasó por alto la subida del 80% de la tasa de basuras y recalcó la responsabilidad comunitaria recalcando que "en Oviedo tendríamos que estar en este momento en unas tasas de reciclaje de un 55% y estamos en un 26,17%".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
  2. Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
  3. Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
  4. El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
  5. La empresa llevará a los juzgados a los trabajadores de los autobuses urbanos y les reclama 97.000 euros
  6. Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido
  7. Herido un repartidor en Oviedo tras impactar contra un coche y explotar la batería de su bicicleta
  8. Vuelta de tuerca en un suceso que conmocionó a La Corredoria: la Policía Científica exculpa a 'Oscarín' y dice que el 'Viejo Leo' se suicidó

Los militares asturianos rinden homenaje en Oviedo al Cabo Noval, el héroe de guerra "pequeñucu, rebelde y revoltosu"

Los militares asturianos rinden homenaje en Oviedo al Cabo Noval, el héroe de guerra "pequeñucu, rebelde y revoltosu"

Canteli reaparece en el minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género tras unos días de baja

Canteli reaparece en el minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género tras unos días de baja

El Grupo Municipal Socialista presentará dieciocho enmiendas para "corregir las graves carencias del modelo fiscal del PP"

El Grupo Municipal Socialista presentará dieciocho enmiendas para "corregir las graves carencias del modelo fiscal del PP"

El Teatro Campoamor y la fuente de la plaza de la Cruz Roja se iluminarán para celebrar el Día Internacional de la Concienciación sobre el Trastorno Específico del Lenguaje

El Teatro Campoamor y la fuente de la plaza de la Cruz Roja se iluminarán para celebrar el Día Internacional de la Concienciación sobre el Trastorno Específico del Lenguaje

Los atracadores del estanco de Fuertes Acevedo en Oviedo aceptan los hechos: cumplirán entre ambos seis años de prisión

Los atracadores del estanco de Fuertes Acevedo en Oviedo aceptan los hechos: cumplirán entre ambos seis años de prisión

¿Cuántos pisos turísticos tiene Oviedo? La cifra cae en los últimos meses y los alrededores de la Catedral son los que más viviendas vacacionales registran

¿Cuántos pisos turísticos tiene Oviedo? La cifra cae en los últimos meses y los alrededores de la Catedral son los que más viviendas vacacionales registran

Sidra y bollos preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria

Sidra y bollos preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria

La SCDR Corredoria, "rival a batir" en el inicio de una temporada futbolística cargada de ambición

La SCDR Corredoria, "rival a batir" en el inicio de una temporada futbolística cargada de ambición
Tracking Pixel Contents