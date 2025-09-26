El Grupo Municipal Socialista presentará dieciocho enmiendas para "corregir las graves carencias del modelo fiscal del PP"

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo compareció este viernes ante los medios para comunicar que presentarán dieciocho enmiendas con el objetivo de "intentar corregir, en la medida de lo posible, las graves carencias del modelo fiscal del PP".

Según Jorge García Monsalve, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, estas dieciocho enmiendas pueden dividirse en dos bloques. Por un lado, un grupo que trata los servicios sociales, especialmente centrado en la prestación del servicio de ayuda al domicilio, y, por otro, una serie de modificaciones para desarrollar deducciones en la cuota de las ordenanzas que sean susceptibles de enmienda.

"Las ordenanzas actuales no responden a las necesidades reales de los vecinos de Oviedo, ni tampoco se corresponden con el momento en el que se encuentra esta ciudad", comentó García Monsalve. "Ejercen una presión fiscal creciente sobre las familias trabajadoras y los pequeños autónomos, mientras que no exigen el mismo esfuerzo fiscal a los sectores con más capacidad económica", añadió.

"La congelación fiscal" no convence a la oposición

Carlos Fernández Llaneza, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, también estuvo presente en la comparecencia e hizo especial hincapié en la expresión de "congelación fiscal", empleada en diferentes ocasiones por Leticia González, concejala de Políticas Sociales.

Fernández Llaneza aseguró que la expresión es "matizable" e hizo referencia a la parte del decálogo de Cantelli en la que se hablaba de la "no subida de impuestos". En los dos últimos años, el IBI subió un 7.5% y recordó que "es la mayor subida en la historia democrática del municipio".

No pasó por alto la subida del 80% de la tasa de basuras y recalcó la responsabilidad comunitaria recalcando que "en Oviedo tendríamos que estar en este momento en unas tasas de reciclaje de un 55% y estamos en un 26,17%".