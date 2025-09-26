Los hoteles de Oviedo volvieron a hacer el agosto: la ciudad registró 125.786 reservas en el mes turístico más fuerte del año

Agosto es por excelencia el principal mes turístico y los datos así lo corroboran. Oviedo registró el mes pasado 125.786 estancias hoteleras de las que el 78,35% fueron de turistas llegados de otros puntos de España. El 21,64% viajó desde otros puntos del mundo a la capital asturiana para conocer maravillas como la Catedral, el prerrománico y los museos y se beneficiaron del incremento de conexiones con el aeropuerto y la alta velocidad. Otro de los atractivos son las recetas gastronómicas con el Bulevar de Gascona, la ruta de los vinos y las pastelerías como puntos de visita obligada.

Estos datos están incluidos en la encuesta mensual de ocupación hotelera que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) donde se refleja que este ha sido el mejor mes del año en cuanto a habitaciones ocupadas en los 63 hoteles que estuvieron abiertos a lo largo de agosto. Le sigue julio con 104.890 y junio con 79.564 pernoctaciones. En total, Oviedo lleva registradas este año 628.250 noches hoteleras, aunque estos datos son peores a los de 2024. El concejo cerró el año en el que fue Capital Española de la Gastronomía con más de un millón de reservas efectuadas en los diferentes establecimientos hosteleros. En agosto hubo 136.502 pernoctaciones y alcanzaba ya las 687.625 pernoctaciones a lo largo de todo el año.

A pesar de esta diferencia, los ingresos por habitación disponible fueron mejores que hace doce meses. La cuantía se quedó en los 96,21 euros y en los pasados 31 días alcanzó los 104 euros. Otra de las cifras que beneficia al sector es el número de personas empleadas. Este año hubo 590 frente a los 559 de hace doce meses. Otros datos que analiza el INE es el grado de ocupación por habitación. Este agosto se quedó en el 83,62% y la cifra bajó el fin de semana hasta los 73,32%. Si se analiza el grado de estancia por plaza, la cifra quedó en el 75,60%. Además, hubo a lo largo del pasado mes 56.450 viajeros. De ellos, 42.697 fueron nacionales y 13.753 extranjeros.

Uno de los problemas que vive Oviedo es que no existen registros de los datos de ocupación de los pisos turísticos. Esto implica que no se pueda hacer una radiografía exacta del número de turistas que visitaron en agosto la capital asturiana y cuyas calles se llenaron un verano más de visitas guiadas. Además, el Ayuntamiento sigue desarrollando acciones para captar a turistas. Uno de los últimos logros fue la distinción de Ciudad Europea del Deporte que la capital asturiana ostentará en 2026. También aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y se espera que octubre sea un mes turísticamente fuerte tras la distinción del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional.