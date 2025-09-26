IU-Convocatoria se suma a la movilización ciudadana por la Atención Primaria en Oviedo
El grupo municipal justifica su decisión señalando "la falta de personal sanitario" y "el deterioro de los servicios"
Pelayo Méndez
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo apoya la movilización ciudadana en defensa del fortalecimiento de la Atención Primaria que tendrá lugar mañana en la Plaza del Carbayón. Entre los diferentes problemas que les preocupan, destacan "la falta de personal sanitario" y "el deterioro de los servicios".
"La Atención Primaria es la base del sistema sanitario y necesita una inversión clara, con recursos humanos y materiales suficientes. No podemos seguir aceptando que Oviedo esté en desventaja respecto a otras ciudades", explicó el Portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares.
Se posicionan completamente en contra del argumento de "Oviedo ya tiene el HUCA”. Aseguran que "ambos niveles del sistema sanitario son complementarios, no intercambiables" y señalan que "el Principado sigue sin dar respuesta a esta demanda, mientras que ciudades como Gijón cuentan desde hace años con centros de este tipo".
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- La empresa llevará a los juzgados a los trabajadores de los autobuses urbanos y les reclama 97.000 euros
- Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido
- Herido un repartidor en Oviedo tras impactar contra un coche y explotar la batería de su bicicleta
- Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria