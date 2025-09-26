IU-Convocatoria se suma a la movilización ciudadana por la Atención Primaria en Oviedo

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo apoya la movilización ciudadana en defensa del fortalecimiento de la Atención Primaria que tendrá lugar mañana en la Plaza del Carbayón. Entre los diferentes problemas que les preocupan, destacan "la falta de personal sanitario" y "el deterioro de los servicios".

"La Atención Primaria es la base del sistema sanitario y necesita una inversión clara, con recursos humanos y materiales suficientes. No podemos seguir aceptando que Oviedo esté en desventaja respecto a otras ciudades", explicó el Portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares.

Se posicionan completamente en contra del argumento de "Oviedo ya tiene el HUCA”. Aseguran que "ambos niveles del sistema sanitario son complementarios, no intercambiables" y señalan que "el Principado sigue sin dar respuesta a esta demanda, mientras que ciudades como Gijón cuentan desde hace años con centros de este tipo".