Los militares asturianos rinden homenaje en Oviedo al Cabo Noval, el héroe de guerra "pequeñucu, rebelde y revoltosu"

En casa de Carlos Luis Noval, durante las sobremesas, todavía hay ocasiones en las que se recuerda la figura de su tío bisabuelo. Con los cafés, se rememora la hazaña del cabo ovetense Luis Noval Ferrao, el soldado que entregó su vida para salvar a todo un regimiento durante la guerra del Rif, un acto valiente que se produjo durante la madrugada del 28 de septiembre de 1909. La mañana de este viernes, como viene siendo habitual desde hace años, los militares del acuartelamiento asturiano que lleva el nombre del héroe volvieron a rendirle homenaje para mantener vivos sus valores y recordar el 116 aniversario de su fallecimiento "por sus compañeros y por España". Carlos, su familiar, estuvo durante el acto al lado de todos los mandos de las diferentes fuerzas de seguridad que operan en asturias durante el acto. "La hermana del Cabo Noval siempre me decía que yo era igual que él: pequeñucu, rebelde y revoltosu", asegura.

Un año más, para rendir honores al cabo Noval y rememorar su hazaña, los miembros del Regimiento de Infantería "Príncipe" número 3 organizaron una parada militar en la calle que lleva el nombre de aquel valiente ovetense. Los encargados de abrir el desfile de ayer fueron los integrantes de la escuadra de gastadores, que marcharon acompañados de la Banda de Guerra del regimiento, la Sección de Honores, y la de Guiones y Banderines.

El encargado de presidir el acto fue el coronel Jesús Martínez Victoria, el jefe del regimiento "Príncipe" número 3 con base en el cuartel Cabo Noval, quien tuvo tiempo para hablar sobre los planes de futuro de los soldados con base en Asturias. "Nuestro batallón San Quintín está desplegado en Eslovaquia dando continuidad al relevo que tuvimos allí en el primer semestre. Para el año que viene no está previsto un despliegue inminente, pero tal y como está la situación en el contexto internacional nunca se sabe, nuestra obligación es estar preparados para cualquier eventualidad", señala Martínez Victoria. "Este regimiento tiene esa vocación expedicionaria y si hay que desplegarse sólo se necesitaría una prealerta muy breve", añade.

El regimiento "Príncipe" número 3 es el regimiento que más campañas tiene del Ejército español. "Evidentemente, tenemos que hacer gala de nuestra historia y estar preparados porque la cadena de mando confía en nuestro regimiento", insiste Jesús Martínez Victoria.

Como ocurre todos los años, el acto de homenaje concluyó con la colocación de una corona de laurel en la calle que lleva el nombre del soldado, situada al lado del Campo San Francisco. Además de las autoridades civiles y militares, al acto también asistieron muchos ovetenses atraídos por el vistoso desfile.