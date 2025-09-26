Oviedo acoge la última parada de la exposición "Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España"

Como "un acto de reconocimiento y gratitud hacia la Corona" presentó ayer la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, la exposición "Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España", organizada por la Diputación Permanente de la Grandeza de España y Títulos del Reino y la Fundación Cultural de la Nobleza Española.

Ambas instituciones se han puesto de acuerdo para que la itinerancia que empezó en el Palacio Real de Madrid el 20 de junio de 2024 acabe en Oviedo, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, y sirva de antesala de la ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias".

La exposición contiene una veintena de fotografías de gran formato que recogen algunos de los momentos institucionales más relevantes del reinado de Felipe VI: su proclamación por las Cortes Generales, la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, la ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias" en 2017, el último posado de los Reyes con sus hijas en los jardines del Campo del Moro, la Copa Mundial de la selección femenina de fútbol... y se completa con un vídeo documental que versa sobre el mismo asunto.

Ayer, Ana Isabel Fernández se refirió al soberano español como al "Rey de una monarquía renovada para unos tiempos nuevos", y el rector, Ignacio Villaverde, como anfitrión de la exposición, añadió que "los monarcas representan a una nueva generación de españoles y españolas y tienen la obligación de liderarlos".

En el acto de apertura intervino también María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, decana de la Diputación de la Grandeza de España, que empezó reseñando que "Oviedo es una ciudad estrechamente vinculada a la Corona y que siempre ha destacado por su lealtad hacia ella". Aludió, además, a la "relevante contribución de la Fundación Princesa de Asturias, una institución sin parangón en nuestro entorno".

A la inauguración de la exposición conmemorativa, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre, asistieron el historiador ovetense Enrique Moradiellos, que la ha comisariado junto a Publio López Mondéjar, y su responsable museográfico, Francisco Bocanegra, además de una amplia representación institucional, empezando por el Ayuntamiento de Oviedo, con su concejal de Cultura, David Álvarez, y la Junta General del Principado, con su presidente, Juan Cofiño.