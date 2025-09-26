¿Cuántos pisos turísticos tiene Oviedo? La cifra cae en los últimos meses y los alrededores de la Catedral son los que más viviendas vacacionales registran

"Es más rentable y da menos dolores de cabeza tener un alquiler fijo que un piso turístico". Son palabras de un empresario con negocios en Oviedo y que ha dejado de arrendar por días su vivienda a los visitantes para destinarlo a un contrato a largo plazo. Muchos son los motivos que esgrime para este cambio de criterio. Uno de ellos, el vecindario. "La mayoría no quiere tener este tipo de viviendas en su edificio". También influyen los gastos. "El primer modelo es más rentable y tienen menos impuestos". Ambos formatos de negocio tienen en común el abono del recibo de la comunidad y los inquilinos asumen los gastos de luz y agua en los contratos de amplia duración. Otros pagos en el caso de la opción vacacional pasan por los anuncios en las diferentes plataformas para darse a conocer entre los clientes y un servicio continuo de limpieza cada vez que los usuarios hacen las maletas para cambiar de destino o volver a su hogar. También entra en juego que los precios por el invierno bajan para poder competir con los establecimientos hoteleros.

El caso de este empresario no es único en la capital asturiana. El número de viviendas turísticas ha encontrado tope tras marcar récord en agosto del año pasado cuando se registraron 1.098 pisos de este tipo. Así lo refleja la estadística experimental para la medición del número de establecimientos de este tipo, que realiza desde agosto de 2020 el Instituto Nacional de Estadística (INE), y donde cifran en 117 la disminución de plazas desde noviembre del año pasado. Por aquel entonces, había 4.342 frente a las 4.225 de mayo.

No es la única pérdida. También registran un descenso de once casas de este tipo: de las 979 de finales del año pasado a las 968 del segundo trimestre de 2025. Y bajaron las plazas en cada casa: si antes había 4,44 ahora son 4,36.

Las diez zonas con más pisos

Si se divide el mapa de Oviedo en distritos electorales, se puede ver que nueve de las diez zonas que más pisos turísticos tienen están en el casco antiguo y el centro. La décima se encuentra cerca del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En concreto, los alrededores de la Catedral –con las calles San Vicente, Mon, Santa Ana, San Antonio, Canónica y San José– son los que más pisos turísticos tienen en sus calles. Suman 56, según los datos del INE.

Le siguen de lejos las calles Postigo Bajo, Regla y José López Muñiz con 30 viviendas de este tipo y las vías La Lila hasta Caveda, Foncalada y el límite de General Elorza con otros 29. Llegados a este punto, el ranking se traslada a parte de Teatinos y Rubín. Las avenidas de Roma y Lisboa, la calle Luxemburgo, la plaza Cofradía Amigos de los Quesos y las diferentes vías hasta la glorieta que rinde homenaje al bombero Eloy Palacio registran 29 pisos turísticos.

El resto de posiciones hasta completar las diez se encuentran en el corazón de Oviedo. Otra zona donde prolifera este modelo de negocio engloba desde la plaza de Daoiz y Velarde hasta la calle Eusebio González Abascal con 28 viviendas destinadas a los visitantes; dos menos registra la calle Víctor Chávarri hasta el límite con Azcárraga y 25 hay en los alrededores del teatro Campoamor, que dentro de poco menos de un mes se convertirá en un escenario internacional con la celebración de los Premios Princesa de Asturias.

La reformada calle Mendizábal hasta el límite con Gascona alcanza las 22 viviendas vacacionales; mientras que las calles Nueve de Mayo, Caveda y la plaza Longoria Carvajal suman 21. Cierra este listado con Santa Clara y parte de la calle Manuel García Conde con 18.

El tercer municipio

A pesar de estos números, Oviedo no es el municipio con más viviendas turísticas de Asturias que cuenta con 7.697 viviendas vacacionales. Gijón lidera las estadísticas con 1.455 pisos turísticos seguido de Llanes con 1.143 y Oviedo está tercero con 968 pisos.

Sin datos de alojados

Lo que todavía falta por hacer es un registro del número de clientes que albergan estos establecimientos. Por el momento, sólo se contabilizan las pernoctaciones que hay en los hoteles y Oviedo cerró el año pasado superando por segunda vez consecutiva el millón. En concreto, hubo 1.072.924 frente a las 1.023.000 de 2023. Entre los atractivos que hubo a lo largo de los pasados doce meses es que Oviedo fue la Capital Española de la Gastronomía, la llegada de los trenes de alta velocidad, la campaña "Oviedo, origen del Camino de Santiago" y las continuas promociones.