El precio de la vivienda no encuentra tope en Oviedo: el metro cuadrado sube un 17% en un año

El precio de la vivienda –tanto de alquiler como de venta– no encuentra tope en Oviedo. Así lo corroboran las estadísticas realizadas por el portal inmobiliario Idealista en las que detallan que la media del metro cuadrado de una vivienda que cambia de propietario se situó en agosto en los 2.054 euros. Es un 1,1% más que en julio, un 1,6% más que en el último trimestre y 17% por encima que hace un año. Por barrios, la zona que engloba Ciudad Naranco, Vallobín y La Ería es la que más incrementó su coste en los últimos doce meses. Un 25,1 % al pasar de los 1.750 a los 2.188 euros. Este crecimiento ha sido continuado a lo largo del año y en los últimos noventa días aumentó un 5,7%.

No obstante, las calles alrededor de Almacenes Industriales y las situadas en la zona oeste de la ciudad no tienen el precio por metro cuadrado más alto de la geografía ovetense. El centro y el casco histórico continúan siendo un mes más las zonas más caras de la capital asturiana. La media alcanzó en agosto los 2.539 euros o que supone un aumento del 19,3% anual.

Además, en las arterias de la capital asturiana se encuentran nueve de las diez áreas que más pisos turísticos tienen, aunque esta tendencia está en los últimos meses a la baja porque los propietarios prefieren destinar sus casas a alquileres de larga duración debido a que este modelo no paga tantos impuestos y para evitar molestias en el resto del vecindario. El modelo está cambiando y hay empresarios que apuestan por la rehabilitación de inmuebles para destinarlos íntegramente a viviendas vacacionales. Ejemplo de ello es la rehabilitación del conocido como «el edificio de La Favorita» del Fontán y la distribuidora de bebidas Coya e Hijos adquirió otro en la calle Altamirano para la construcción –ya en marcha– de seis apartamentos de dos habitaciones, bajo los que se ubicará un establecimiento hostelero.

Las siguientes zonas más caras

Otra de las zonas más costosas para vivir es la que engloba Buenavista, La Ería y Montecerrao. El precio medio del metro cuadrado se quedó en los 2.104 euros durante el último mes y la única área lo largo de la geografía carbayona en la que se produjo una reducción del coste del metro cuadrado fue en los barrios que rodean el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En concreto, bajó un 0,5% hasta los 2.047 euros, aunque creció un 16,9% en un año. Esta es una de las áreas donde más viviendas se están construyendo en los últimos tiempos.

También en la zona urbana se encuentra San Lázaro, Otero y Villafría que registraron un precio de 1.970 euros por metro cuadrado –un 20,1% más que hace un año– y Fozaneldi, La Tenderina y Ventanielles con un coste de 1.637 euros. Esta cifra supone un crecimiento del 2,1% mensual.

En la zona rural

¿Donde resulta más barato vivir en la zona rural? En San Claudio, Trubia y Las Caldas con 1.093 euros por metros cuadrado y en La Manjoya y las parroquias del sur de Oviedo con 1.148 euros. Cerrando este análisis se encuentran los pueblos del monte Naranco con 1.733 euros