El Teatro Campoamor y la fuente de la plaza de la Cruz Roja se iluminarán para celebrar el Día Internacional de la Concienciación sobre el Trastorno Específico del Lenguaje
"Se debe fomentar su concienciación social, así como reivindicar un mayor apoyo para todos los afectados y sus familias", remarcó la concejala de Políticas Sociales
Pelayo Méndez
La Asociación de TEL/TDL Asturias (ATELAS) y el Ayuntamiento de Oviedo colaboran en la celebración del Día Internacional del Trastorno Específico del Lenguaje. El próximo martes 30 de septiembre el Teatro Campoamor y la fuente de la plaza de la Cruz Roja se iluminarán conmemorando este día.
De la mano de esta celebración, ese mismo día, ATELAS también organiza una concentración de familias afectadas por este trastorno a las 21.00 horas frente al Teatro Campoamor. Se repartirán globos amarillos y se hará una foto de grupo. El objetivo es que "las familias sientan que no están solas".
"Es un día especial porque tiene como objetivos el hacer visible el Trastorno Específico del Lenguaje. Se debe fomentar su concienciación social, así como reivindicar un mayor apoyo para todos los afectados y sus familias", comentó la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, durante el acto de presentación.
"El TEL es un trastorno invisible que tiene una prevalencia del 8% de la población y, en la mayoría de los casos, suele estar enmascarado con otras neurodivergencias", explicó Rubén Uría, Secretario General de ATELAS, exponiendo la importancia de seguir investigando este desorden.
El Secretario General de la asociación aprovechó para manifestar la necesidad de logopedas en los centros de salud e insistió en la importancia que tiene el diagnóstico temprano de este trastorno para su tratamiento. Una pronta detección soluciona muchos problemas que pueden surgir posteriormente, en edades más avanzadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- La empresa llevará a los juzgados a los trabajadores de los autobuses urbanos y les reclama 97.000 euros
- Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido
- Herido un repartidor en Oviedo tras impactar contra un coche y explotar la batería de su bicicleta
- Vuelta de tuerca en un suceso que conmocionó a La Corredoria: la Policía Científica exculpa a 'Oscarín' y dice que el 'Viejo Leo' se suicidó