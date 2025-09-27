Los aprendices de la fábrica de armas de Oviedo celebran su reunión anual: "Estamos cerca o ya hemos cumplido los noventa años"

Hay amistades que son para siempre y muestra de ello es la generación de aprendices de la fábrica de armas de La Vega de 1951. En su calendario tienen marcado en rojo el último sábado de septiembre. Es el momento de reencontrarse y, este sábado, lo hicieron cuatro de los treinta y cinco que formaron parte de este grupo. La costumbre de reunirse la adquirieron cuando se jubilaron a principios de los años noventa. Querían volver a reencontrarse para recordar aquellos tiempos en los que eran jóvenes compartiendo una comida, según recordó Rolando Montoto.

Al principio, las citas eran en diferentes sidrerías con una espicha, pero desde hace veinticinco años celebran este día en la sidrería Marcelino de la calle Santa Clara.

Recuerdo a un aprendiz recientemente fallecido

La cita estaba marcada para las dos de la tarde y Cima González, Luis González y Paco Menéndez Junquera llegaron antes de la hora marcada. Después, se sumó Montoto quien tuvo un sentido recuerdo a otro de los aprendices: Alfredo González que falleció hace unos días. "Todos estamos muy cerca de los noventa años y otros están a punto de cumplirlos".

En este punto llegó el momento de echar la mirada al pasado. Los 35 aprendices pasaron un duro examen para entrar en la fábrica de La Vega. "Éramos muchos más aspirantes y nos quedamos nosotros".

La formación duró hasta 1955 y después cada uno tomó un camino. González, por ejemplo, se jubiló en Trubia una década antes de la fusión de las factorías y todos ellos vivieron tiempos de mucha actividad. "Vivimos buenos tiempos y hace dos años estuvimos de visita en La Vega y vimos naves en buen estado". Tras compartir comida, los cuatro se emplazaron hasta el año que viene. Será en la misma sidrería.