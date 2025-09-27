Más de doscientas personas exigen en Oviedo mayor inversión en sanidad: “La atención primaria ha explotado”
Los movimientos vecinales de la capital critican que la espera de una consulta puede llegar a los quince días
“La sanidad pública no se vende, se defiende”; “no esperes a enfermar para apoyar”, y “más inversión”. Estos fueron algunos de los lemas que más de doscientas personas lanzaron este sábado en la concentración organizada por 39 asociaciones vecinales de Oviedo en la plaza del Carbayón para exigir mejoras en la atención primaria. Sostienen que ya había carencias antes de la pandemia, la situación “ha explotado”.
Así lo defendió Santiago Camporro, presidente de la asociación Paulino Vicente de Teatinos, quien detalló que la lista de espera en su centro de salud era de “dos o tres días” y, ahora, puede llegar “a los quince”.
Una opinión compartida por Carlos Ponte, de la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública, quien detalló que el 30% de los asturianos tiene “siete o más días de demora” para ver a su médico. “Lo primero es la Primaria porque es la base de la sanidad pública”, reivindicó.
La falta de personal
Uno de los principales problemas es la falta de personal. Ponte sostiene que el Principado tiene “buena voluntad” para solucionar las situaciones que se dan en cada centro de salud, pero piden más. “Llevamos años de infrafinanciación tras los recortes de la crisis, la ausencia de planificación y el abandono de la Atención Primaria frente a otros niveles asistenciales”, detalló Noelia García, representante del movimiento vecinal de Ventanielles y que se encargó de leer el manifiesto.
En él recordaron que muchos profesionales se han jubilado en los últimos años sin ser sustituidos, se “retrasan las convocatorias de plazas”, y “muchos trabajadores sostienen el sistema en condiciones precarias”. “El resultado a esta situación lo sufrimos cada día en nuestros barrios: la sanidad pública ya lo responde como debería”.
Defienden un sistema a dos velocidades
La problemática, sostuvo, está llevando a un sistema sanitario a dos velocidades: “Uno de calidad para quien pueda pagarlo, con la privada y la concertada como protagonistas; y otro asistencial de caridad para quienes no tengan recursos”. Es por ello que piden al Principado tomar decisiones “valientes” para emprender “reformas estructurales que garanticen el personal y los recursos necesarios para que la Atención Primaria cumpla su función con dignidad y normalidad”.
