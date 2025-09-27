La inspiración de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura: desde la finlandesa Oulu a la eslovaca Trenčín

Oviedo sueña con una Asturias donde la cultura acompañe, conecte e inspire nuevas formas para mirar al presente y construir el futuro. Es por ello que aspira a uno de sus principales retos: ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y engrosar el listado de más de sesenta ciudades que han sido designadas con este reconocimiento internacional. Finalizando este importante año se encuentran Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica (Eslovenia); mientras que Trenčín (Eslovaquia) y Oulu (Finlandia) calientan para lucir esta distinción. Faltan 95 días para que recojan el testigo y el equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón se inspira en sus candidaturas para obtener este reconocimiento bajo el lema "Puxa Europa. The future is now!".

El castillo de Trenčín (Eslovaquia) y algunos de sus barrios.

Una capitalidad con dos ciudades

Oulu es una ciudad que se encuentra en la costa occidental del norte de Finlandia. Su población es un poco más baja que la de Oviedo (cuenta con unos 200.000 habitantes) y es sede de la multinacional de telecomunicaciones y tecnología Nokia. Aprovechando este potencial, hacen suyo uno de sus lemas porque con esta distinción quieren "reconecting people" (reconectando con las personas).

Al igual que la capital asturiana, es un reconocido polo universitario y médico (con empresas dedicadas a la medicina, los laboratorios y la gestión). Las similitudes no acaban aquí. Esta distinción internacional la comparten con otros 39 municipios –Oviedo ya cuenta con el apoyo de otros concejos e instituciones con carácter regional– y significativa es la importancia de su vida cultural porque cuentan 76 librerías, 19 librerías móviles, 15 cines, 60 festivales anuales, 82 museos locales, 8 teatros profesionales y 36 teatros amateurs.

Un presupuesto de 50 millones

Todos ellos serán protagonistas de este año cuyas actividades comenzarán el 31 de diciembre. En total, la programación consta de un millar de eventos –el presupuesto es de 50 millones de euros– en los que la naturaleza será esencial. También desarrollarán un laboratorio de creación cultural que tiene como objetivo prioritario ocupar espacios abandonados urbanos y recuperarlos con espíritu juvenil. Una fórmula que en Oviedo ya puso en marcha con Kuivi Almacenes, en Ciudad Naranco.

Eslovaquia, la segunda cuidad

Más de dos mil kilómetros separan a esta ciudad finlandesa de la otra que también será Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de la histórica Trenčín, una localidad situada en el oeste de Eslovaquia. Cuenta con una población que ronda los 55.000 habitantes y celebrarán este año bajo el lema "Cultivating curiosity" (cultivando la curiosidad). Este proyecto –con un presupuesto inicial de 27,5 millones– se articula alrededor de la naturaleza, la cultura, Europa, la ciudad, las personas y la comunidad. También quiere revitalizar espacios infrautilizados, ofrecen nuestras experiencias culturas y centrarse en la vida de los barrios.