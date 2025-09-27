El jardín de los Reyes Caudillos de Oviedo se convierte en un escenario musical: acoge el concierto "13 Reyes"

Al poema sinfónico «13 Reyes» le faltaba un escenario emblemático por sonar: el jardín de los Reyes Caudillos. Ubicado en un costado de la Catedral, atesora esculturas de losreyes asturianos, desde Pelayo a Alfonso III. Este sábado era el día para saldar su deuda. La cita estaba fechada a última hora de la tarde, pero las precipitaciones impidieron celebrar el concierto en su totalidad. «Su duración es de una hora y cuarto y lo tuvimos que dejar en cuarenta y cinco minutos», explicó Iñaki Sánchez Santianes, director de este proyecto.

Fue, por tanto, una versión más reducida que cautivó al público que llenó todas las sillas y hubo quien lo escuchó de pie. Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el concejal de Cultura de Oviedo y su homóloga de Siero, David Álvarez y Aurora Cienfuegos, respectivamente; el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; y el actual delegado de Defensa en Asturias y su predecesor, Jesús Moreno y Juan Luis González, respectivamente.

Los músicos

El escenario se ubicó en la parte más cercana a la puerta que da acceso a la capilla del Rey Casto y entre los músicos estuvieron miembros de la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres y la banda de gaitas La Laguna del Torollu. También participaron dos parejas del grupo folklórico Trebeyu de Gijón. Si emocionante fue escuchar este poema sinfónico, que narra una cronología monárquica de los grandes reyes asturianos, aún más fue el final.

Distinción

Santianes tomó la palabra justo antes de que sonase el himno de Asturias. Estaba emocionado y leyó el acta de la asamblea general extraordinaria que celebró hace unos días la banda de gaitas La Laguna del Torollu para conceder su distinción de honor al exdelegado de Defensa en Asturias. «La propuesta nace de un gesto inesperado y profundamente significativo: la firme apuesta de una persona por esta obra musical tras haberla escuchado en su estreno». Un sorprendido coronel recogió la distinción: «En ningún momento me esperaba este momento. Esta obra me gustó mucho con la combinación de las gaitas y la música sinfónica y desde el principio, pensé que el Jardín de los Reyes Caudillos era su escenario para que sonase este poema sinfónico».