El PSOE presenta sus enmiendas a la norma de movilidad: piden retirar los límites "innecesarios" a los patinetes y mejorar las calles alrededor de los colegios

Introducir límites "innecesarios" sobre el uso de los patinetes, una revisión sobre los criterios que rigen las zonas de estacionamiento de carga de descarga y que el texto sea inclusivo. Estas son algunas de las baterías de enmiendas que el grupo municipal socialista, liderado por el edil Juan Álvarez, ha presentado a la modificación de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico, que fue aprobada el pasado 3 de septiembre por la junta de gobierno.

A través de una nota de prensa, el concejal Juan Álvarez Areces detalla que las principales propuestas pasan por la regulación de la norma de las calles escolares, restricciones al tráfico motorizado en las inmediaciones de los centros educativos, mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación y favorecer entornos saludables para la infancia y la comunidad educativa. Además, quieren introducir la definición de una red de sendas verdes urbanas, corredores peatonales de calidad ambiental y paisajística que conecten los principales espacios de la ciudad entre sí y con los parques metropolitanos, fomentando la movilidad activa, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

"No se trata de un capricho"

“No se trata de un capricho, sino de un ejemplo más de que el equipo de gobierno de Canteli no cree de verdad en la movilidad del futuro”, explicó Álvarez Areces. También recordó que "al igual que el equipo de gobierno pretende aprobar una Zona de Bajas Emisiones que no reducirá realmente las emisiones, intentan vender un Plan de Movilidad en el que se crean itinerarios escolares y peatonales, pero después no los incluyen en la ordenanza reguladora”. “Si queremos entornos más seguros para la comunidad educativa, si queremos que puedan acceder a sus colegios e institutos caminando, es necesario definirlos en la normativa municipal”, ha añadido el edil socialista.

Uso de los patinetes

Sobre los patinetes eléctricos, explica que se introducen límites "innecesarios" como que la edad mínima de uso sean los 16 años, creen que el resto de la regulación "debe ajustarse a lo que estipule el reglamento en el que trabaja la DGT”. “Una ordenanza municipal no puede contradecir ni generar confusión respecto a lo establecido en el Reglamento General de Circulación o la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, debiendo respetar siempre la coherencia con la normativa estatal. Y el texto debería ser revisado en este sentido”, ha añadido el concejal del PSOE.