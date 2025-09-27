Los reyes del escanciado se citan en Oviedo: Salvador Ondó revalida su título

El concurso de escanciadores de la calle Gascona tiene un ganador absoluto: Salvador Ondó. El maestro escanciador de Tierra Astur revalidó este sábado su título. Van cinco veces que lo hace y su prestigio es indiscutible. Su país de origen es Guinea Ecuatorial y cuando tenía trece años viajó a Asturias. Lo hizo en compañía de su familia y pronto echó raíces en Laviana. Además de practicar kárate con resultados notables, empezó a trabajar en sidrerías por el verano. Su destreza le llevó a probar con los campeonatos. Empezó teniendo resultados discretos, pero pronto se convirtió en el rival a batir y cada año consigue nuevos hitos.

El resto de puestos

En segunda posición quedó Willkin Aquiles, de la sidrería la Montera Picona. Natural de República Dominicana, que llegó a Asturias en 2005 para convalidar sus estudios de marketing y se ha convertido en otra de las grandes figuras del escanciado. En tercera, Melissa Bellón. La cubana se ha convertido en otra de las figuras indiscutibles de la sidra. Al final del concurso, todos los galardonados hicieron un escanciado simultáneo para deleite del público.

Resto de actividades

La jornada se completó con «Gascona en Danza». Una actividad que contó con talleres y actuaciones de Fitiriteres, Bandina GBT Fitoria y Tita y Pandereteres del Grupo Filandón. Ambas actividades fueron gratuitas y reforzaron el compromiso del bulevar de la sidra con la promoción y la preservación del patrimonio cultural y gastronómico de Oviedo, consolidándose como un destino imprescindible para quienes desean vivir la tradición asturiana en su máxima expresión.