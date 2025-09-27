La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: "Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas..."

Cantaba María Dolores Pradera eso de «toda una vida» y estas tres palabras definen a la perfección a Rosa Vázquez. Toda su vida lleva trabajando. Empezó a los 16 años y el próximo mes de jubilará. Será el 31 de octubre y cuando le preguntan qué hará tras el fin de semana de Todos Los Santos contesta que no sabe. Unos segundos después ya tiene la respuesta. «Voy a empezar a hacer la variedad de queso de Fuente». Una receta que ya recuperó su hermana y cada pieza las regala. Los adeptos se multiplican nada más que lo prueban y ella es incapaz de estar quieta.

Otra de las palabras que la definen es la de empresaria. Cocinera del restaurante El Acebo (en la calle Julián Clavería), regenta una peluquería con su nombre (durante una década fueron dos al tener otra en el nuevo HUCA), es propietaria de una tienda de ropa en la calle La Lila (7 rosas) y es la única mujer fundadora de la cofradía del Desarme. Ahora, son más de doscientos miembros que alrededor del 19 de septiembre visten la chaquetilla de cocina y el mandil azul. También viajan por Asturias y media España con este traje acudiendo a los diferentes capítulos que organizan el resto de sociedades gastronómicas. De memoria resalta Morcín, Cangas del Narcea, Nava, Orense, O Grove,...

Rosa Vázquez y Juanjo Suárez en El Acebo. / LNE

De Proaza a Oviedo

Los primeros pasos de la vida de Vázquez fueron en Caranga de Abajo (Proaza). Es la cuarta de cinco hermanos y la tragedia invadió la vida de la familia cuando el hermano mayor falleció en un accidente de tráfico con tan solo 23 años. Desde joven, esta empresaria vive en Oviedo y comenzó a trabajar a los 16 años en el balneario de Las Caldas. ¿Su puesto? Ayudante de cocina. Los clientes, la mayoría madrileños, les dejaban grandes propinas y los fines de semana venía a Oviedo a gastarlas en ropa. Así se pasó dos veranos realizando todo tipo de recetas. «No había ningún secreto y yo quería aprender». La cocina siempre fue su pasión desde niña. Aprendió de su madre y luego se formó con un grado de formación profesional.

Los caminos de la vida le llevaron a la lavandería que ayudaba con las coladas del Hospital Universitario Central de Asturias. Quien le iba a decir que años más tarde daría de comer a cualquier hora del día a médicos, enfermeras, el resto de personal, a pacientes y familiares. Pero para llegar al restaurante, primero está su historia de amor. Conoció a su marido, Juanjo Suárez, en un San Mateo bailando en La Herradura y mantuvieron un noviazgo de un lustro. A ellos se suman 45 años de matrimonio. «Estamos muy cerca de celebrar las bodas de oro».

Durante una grabación en su restaurante preparando el Desarme. / LNE

La inquietud por emprender

La inquietud por emprender les llevó a convertir un local de la familia en el barrio de El Cristo en un restaurante. Lo hicieron al lado de su ubicación actual y al principio, la suegra de Vázquez se hizo cargo de la cocina. Pocos años después, ella tomó los mandos de los fogones y cuenta que la hostelería de antes era muy distinta a la actual. No había horarios. «A las 8 de la mañana ya tenías hechos los pinchos para los pacientes y personal sanitario y en ese momento empezabas hacer el menú para la comida».

A la hora del almuerzo llegaban las peticiones de carta y a medianoche seguían llegando clientes. «Por mi casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas,... A muchos los conocimos mientras estudiaban en la facultad de Medicina y, después, empezaban a trabajar en el centro sanitario. También muchos de ellos se fueron y cuando vamos de vacaciones nos los encontramos».

Compaginar la hostelería con el cuidado de sus dos hijos fue uno de los retos de este matrimonio. El trabajo dejaba a Vázquez unas horas libres por la tarde y podía ir a buscarlos al colegio. El resto del tiempo, su gran aliada fue su madre. «Nada más coger el teléfono ahí estaba para lo que quisiera».

Un menú que gana adeptos

Recuerda Vázquez que con la llegada del otoño siempre había callos en la carta. También de vez en cuando hacía garbanzos con bacalao y espinacas. Sin embargo, no existía la tradición de juntarse el 19 de octubre alrededor de la mesa para disfrutar del menú del Desarme y cuya fiesta acaba de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. «Hasta que se fundó la cofradía había más costumbre de disfrutar del menú de La Ascensión y el día de la romería del Cristo de las Cadenas se degustaba la fabada, el cordero y la merluza a la cazuela».

Vestida de época con su marido con el atuendo del Desarme. / LNE

Sin embargo, el empeño de siete hosteleros hizo que recuperasen esta costumbre creando una cofradía gastronómica y dándose a conocer. Una de las primeras acciones fue recorrer Asturias en una furgoneta propiedad de su marido. «Los sábados iba Juanjo solo porque teníamos el restaurante abierto; si la fiesta caía de domingo, yo me sumaba». Esta promoción provocó que cada año las ollas con las que Vázquez hacía las recetas del Desarme fuesen creciendo. «El restaurante se llenaba de empleados de empresas, familias, grupos de amigos de veinte personas,...». Cada vez más adeptos y la cofradía con su trabajo ganándose el compromiso de las administraciones. Ahora, quieren ser Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2031.