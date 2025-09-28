Oviedo demuestra por qué tiene merecido ser Ciudad Europea del Deporte 2026: más de 3.000 personas abarrotan el Palacio en un acto con 50 clubs

Oviedo demostró la mañana de este domingo que se tiene más que merecido el nombramiento como Ciudad Europea del Deporte 2026. Más de 3.000 personas se dieron cita en el recién renovado Palacio para participar en el acto central de los actos organizados con motivo de la Semana Europea de Deporte, un evento en el que los integrantes de medio centenar de clubes ovetenses fueron recibidos como estrellas en un marco incomparable. «Ésta es una muestra de por qué hemos conseguido el título y del potencial que tiene esta ciudad en materia deportiva», señala la concejala del ramo, la popular Conchita Méndez.

La jornada se inició con el desfile de todos los representantes de los clubes, que fueron entrando en el Palacio de los Deportes entre los aplausos de una grada repleta. En el acto también estuvieron presentes varios de los embajadores de la candidatura, como la surfista invidente Carmen López, el árbitro Díaz Vega, el piloto Javi Villa, el ciclista Samuel Sánchez, la tenista Paola Suárez y el atleta Alberto Suárez Laso, medallista paralímpico. «Estoy orgulloso de formar parte de esta candidatura y de ver tanto deporte en este Palacio tan moderno. Esto es el futuro de Oviedo. Que una ciudad apoye y se vuelque con el deporte es muy importante, trasmite muy buenos valores a la gente joven», señala Suárez Laso.

El ciclista Samuel Sánchez se mantiene en la misma línea. «Para un ovetense poder estar en esta candidatura es muy especial. Ser Ciudad Europea del Deporte nos sitúa en el epicentro del continente y todo son beneficios para la ciudad. No hay más que ver la cantidad de niños que hay aquí. El deporte es una auténtica escuela de vida y eso hay que potenciarlo como se está haciendo en Oviedo», defiende. Por su parte, el árbitro Manuel Díaz Vega, también destacó la importancia del título que se ha concedido a Oviedo. «Me parece un gran respaldo para seguir trabajando en favor del deporte y para darles visibilidad a las diferentes disciplinas que se practican en la ciudad. Oviedo tiene instalaciones magníficas para hacer deporte y todo eso hay que aprovecharlo», afirma. Entre los embajadores de la candidatura también se encuentran otras figuras del deporte, como Fernando Alonso o Juan Mata.

Niños como protagonistas

Durante el acto de la mañana del domingo también fueron protagonistas tres niños, que hicieron de portavoces de todos los deportistas que se dieron cita en el Palacio. «El deporte nos enseña que no existen barreras imposibles cuando hay esfuerzo, ilusión y apoyo colectivo. Como deportista, quiero reivindicar el poder transformador de la actividad física: nos integra, nos fortalece y nos permite mostrar que las diferencias no nos limitan, sino que nos enriquecen», dijo a través de la megafonía Martín Alonso Fernández, del club Mareastur. También tomaron la palabra Sara Alonso, del club Oviedo Atletismo, y Daniel Bermúdez Mon, del Ovetus Patinaje.

En la jornada de ayer también se presentó el «himno» que representará a Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026, creado por el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez «Guti». Además, la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo interpretó el himno de Asturias para cerrar el multitudinario acto del Palacio de los Deportes.