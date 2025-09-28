El "Alarcos" reúne en Oviedo a las grandes voces de la poesía nacional

La Consejería de Cultura del Principado dará a conocer mañana, en el transcurso de un acto en homenaje al filólogo Emilio Alarcos Llorach, el nombre del ganador de la 24.ª edición del premio de poesía instituido en su memoria. Se celebrará en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en Oviedo, y comenzará a las 17.30 horas –el acceso es libre, hasta completar aforo–. Incluirá un recital poético dedicado a Alarcos, figura clave de la lingüística y la crítica literaria en España.

La lectura poética dejará en Oviedo el eco de algunas de las grandes voces de la literatura española contemporánea, entre ellos varios premios nacionales de poesía. En ella intervendrán los integrantes del jurado del "Emilio Alarcos de Poesía", que está presidido por el poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca y del que forman parte eminentes personalidades del ámbito literario y académico nacional, empezando por Josefina Martínez Álvarez –directora de la Cátedra Emilio Alarcos de la Universidad de Oviedo– y siguiendo por Luis García Montero –director del Instituto Cervantes–, Carlos Marzal, Araceli Iravedra –directora de la Cátedra Ángel González–, Olvido García Valdés y Jesús García Sánchez. Carlos Gil de Gómez ejercerá de secretario.

"El pan y la palabra"

Además de la lectura del fallo de la edición en curso del prestigioso certamen literario, el poeta asturiano Javier Almuzara presentará el poemario ganador de la anterior convocatoria, titulado "El pan y la palabra", del poeta cubano Sergio García Zamora, que está previsto que asista al acto en Oviedo.

En "El pan y la palabra" García Zamora "cuenta la historia de un poeta que se hace panadero", que es también la propia historia del autor.

Licenciado en Filología y con una veintena de libros publicados, Sergio García Zamora llegó a España hace poco más de tres años y tras unos meses viviendo en Madrid se estableció con su familia en el pueblo palentino de Paredes de Nava.

El premio "Emilio Alarcos de Poesía" es convocado anualmente por la Consejería de Cultura del Principado como homenaje al legado y el magisterio de Emilio Alarcos Llorach y en reconocimiento a obras poéticas originales e inéditas, escritas en castellano, con una extensión mínima de 500 versos.

Está dotado económicamente con 6.200 euros y la publicación de la obra ganadora.