La consejera de Salud admite que la atención primaria «no está en su mejor momento»

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, anunció ayer que se reunirá con las asociaciones vecinales de Oviedo con el objetivo de escuchar sus quejas sobre el funcionamiento de los centros de salud del concejo.

Anteayer, sábado, 39 colectivos ciudadanos se concentraron ante la sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa) para poner de relieve datos como que en la red de atención primaria se ha pasado de esperas de «dos o tres días» a una situación en la que «pueden llegar a dos semanas».

«Entiendo la preocupación. Ellos mismos han dicho que van a solicitar una entrevista con la consejera de Salud para hablar de todos estos temas y supongo que en breve nos veremos», señaló la titular de Salud.

La Consejera admitió que «no estamos en el mejor momento». Y profundizó en esta idea: «Hay muchas cosas que mejorar, pero se han aumentado los recursos, sobre todo en el último año, y hay en camino también una serie de infraestructuras en las que se está trabajando para 2026, como el Centro de Alta Resolución de Urgencias de La Lila, o también el de La Ería, y obras pequeñas en algunos centros para aumentar las consultas. Todo esto se lo contaremos en esa reunión y espero que a partir de ahí haya un diálogo fluido».