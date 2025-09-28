Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el restaurante de Murcia que sirve desde hace 18 años el menú del Desarme y que ha sido reconocido por la cofradía ovetense

El colectivo entrega el sello de embajador de honor a Bautista Menéndez y Tere Lastra, al frente de Casa Menéndez

Carlos Guardado, Mari Fernandez, Tere Lastra, Bautista Menendez, Miguel Ángel de Dios y José Suárez.

Carlos Guardado, Mari Fernandez, Tere Lastra, Bautista Menendez, Miguel Ángel de Dios y José Suárez. / LNE

Rosalía Agudín

Las jornadas gastronómicas del Desarme cada vez son más conocidas por toda España. Cuenta de ello, es que esta misma semana el ministro de Turismo, Jordi Hereu, hizo entrega a la cofradía de la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una distinción que estrenarán la próxima semana con la presentación del menú el restaurante Casa Félix. Como previa, el cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios, ha viajado hasta Murcia para entregar al restaurante Casa Menéndez el sello de embajador de honor.

Este restaurante empezó su andadura en la localiad de Águilas en agosto de 2007. Está regentado por el matrimonio asturiano formado por Bautista Menéndez y Tere Lastra. Entre los vecinos es conocido como el "asturiano". La cocina que realizan es "a fuego lento, sin trucos y sin apenas especias" y su despensa está formada por productos asturianos y murciandos. Miles de personas ya han degustado su fabada, que obtuvo el premio a la mejor del mundo en 2017, 2018 y 2022.

Además, alrededor del 19 de octubre sirven el menú del Desarme -consistente en los garbanzos con bacalao, los callos y el arroz con leche- y este esfuerzo los hizo merecedores de esta distinción entregada por la cofradía. "Este matrimonio es el reflejo de nuestra gastronomía y llevan 18 años sirviendo y promocionando de forma ininterrumpida este menú de la paz", destacó Miguel Ángel de Dios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
  2. Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria
  3. La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
  4. La empresa llevará a los juzgados a los trabajadores de los autobuses urbanos y les reclama 97.000 euros
  5. La Corredoria se llena hasta los topes durante el estreno del 'mercadillo de Asturias' y los comerciantes agotan sus existencias: 'Es increíble
  6. Estas son las zonas de Oviedo con el precio de la vivienda más alto; y estas otras con el más bajo
  7. Atención conductores de Oviedo: el estreno del mercadillo de La Corredoria afectará así al tráfico en la zona
  8. Los vecinos del barrio, felices con el estreno: 'Llevábamos mucho tiempo esperándolo porque se necesitaba

Vox llevará a la Junta la reapertura del antiguo enlace de la AS-II de Oviedo: "El Principado no puede seguir de brazos cruzados"

Vox llevará a la Junta la reapertura del antiguo enlace de la AS-II de Oviedo: "El Principado no puede seguir de brazos cruzados"

Este es el restaurante de Murcia que sirve desde hace 18 años el menú del Desarme y que ha sido reconocido por la cofradía ovetense

Este es el restaurante de Murcia que sirve desde hace 18 años el menú del Desarme y que ha sido reconocido por la cofradía ovetense

Oviedo demuestra por qué tiene merecido ser Ciudad Europea del Deporte 2026: más de 3.000 personas abarrotan el Palacio en un acto con 50 clubs

Oviedo demuestra por qué tiene merecido ser Ciudad Europea del Deporte 2026: más de 3.000 personas abarrotan el Palacio en un acto con 50 clubs

El mercadillo de La Corredoria seguirá creciendo hasta tener más de cien comerciantes: "Tenemos vendedores esperando y sitio para acogerlos"

El mercadillo de La Corredoria seguirá creciendo hasta tener más de cien comerciantes: "Tenemos vendedores esperando y sitio para acogerlos"

Canteli defiende que el gasómetro de Oviedo albergue viviendas: "Si tiene algún defecto en los hierros, se repararán y se edificará dentro"

Canteli defiende que el gasómetro de Oviedo albergue viviendas: "Si tiene algún defecto en los hierros, se repararán y se edificará dentro"

Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: "La Catedral era un aberración"

Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: "La Catedral era un aberración"

San Esteban de las Cruces se alza contra el parque de baterías: "Si lo instalan nos matan"

San Esteban de las Cruces se alza contra el parque de baterías: "Si lo instalan nos matan"

El emocionante proyecto artístico que rendirá homenaje a la fotógrafa Graciela Iturbide en La Vega durante la Semana de los Premios

El emocionante proyecto artístico que rendirá homenaje a la fotógrafa Graciela Iturbide en La Vega durante la Semana de los Premios
Tracking Pixel Contents