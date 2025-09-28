Este es el restaurante de Murcia que sirve desde hace 18 años el menú del Desarme y que ha sido reconocido por la cofradía ovetense

Las jornadas gastronómicas del Desarme cada vez son más conocidas por toda España. Cuenta de ello, es que esta misma semana el ministro de Turismo, Jordi Hereu, hizo entrega a la cofradía de la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una distinción que estrenarán la próxima semana con la presentación del menú el restaurante Casa Félix. Como previa, el cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios, ha viajado hasta Murcia para entregar al restaurante Casa Menéndez el sello de embajador de honor.

Este restaurante empezó su andadura en la localiad de Águilas en agosto de 2007. Está regentado por el matrimonio asturiano formado por Bautista Menéndez y Tere Lastra. Entre los vecinos es conocido como el "asturiano". La cocina que realizan es "a fuego lento, sin trucos y sin apenas especias" y su despensa está formada por productos asturianos y murciandos. Miles de personas ya han degustado su fabada, que obtuvo el premio a la mejor del mundo en 2017, 2018 y 2022.

Además, alrededor del 19 de octubre sirven el menú del Desarme -consistente en los garbanzos con bacalao, los callos y el arroz con leche- y este esfuerzo los hizo merecedores de esta distinción entregada por la cofradía. "Este matrimonio es el reflejo de nuestra gastronomía y llevan 18 años sirviendo y promocionando de forma ininterrumpida este menú de la paz", destacó Miguel Ángel de Dios.