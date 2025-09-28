Ismael Jordi, tenor jerezano que junto a la soprano venezolana Génesis Moreno protagoniza "Roméo et Juliette" en el Capoamor: "La carrera de un cantante se hace con el ‘no’"

Dice el tenor Ismael Jordi (Jérez de la Frontera, 1973) que la carrera de un cantante "se hace con el ‘no’", que, para no malograse, hay que saber resistirse a la tentación de alzar el vuelo demasiado alto y a las presiones del entorno. Él, que ya lleva muchos años sobre los escenarios, que en 2009 ganó uno de los Premios Campoamor como mejor intérprete de zarzuela y que antes que a la lírica le dio al balompié, lo sabe bien. Ismael Jordi se considera con la madurez, vocal e interpretativa, que requiere el papel de Romeo que le toca defender en esta 78.ª temporada de ópera de Oviedo.

"Roméo et Juliette", de Charles Gounod, en la coproducción de la Ópera de Oviedo y ABAO –la Ópera de Bilbao–, se estrenará en el teatro Campoamor el 10 de octubre, bajo la dirección musical de Audrey Saint-Gil y la escénica de Giorgia Guerra. En esta versión del clásico de Shakespeare, Ismael Jordi comparte protagonismo con la soprano Génesis Moreno (Caracas, 1994) –con nacionalidad venezolana y méxicana–, que desembarcó en España el pasado año, con el mismo papel de Julieta, en la temporada de Palma de Mallorca. Uno, cantante experimentado; la otra, en los inicios de su carrera. Ambos se entienden a las mil maravillas sobre el escenario, dicen, y sus voces, aseguran, encajan sin problema.

La complejidad del rol de Julieta, que Génesis Moreno desempeña, reside, según ella misma explica, "en el registro" vocal que requiere: "Es un personaje que va evolucionando con la ópera; ligero, con muchos agudos, va madurando, luego pasa a un registro muy central, y llega al aria del veneno, en el acto final, el mayor reto". A eso hay que añadirle la complejidad del trabajo actoral: "La frescura, la inocencia y toda la valentía. No es la doncella débil, ella mueve las piezas de la tragedia, ella es la que decide y manda hacer a Romeo".

Ismael Jordi, el Romeo de esta producción, admite que "Julieta es chispeante; él es más intenso, con altos y bajos, a veces triste, enamorado". El personaje, añade, tiene "una vocalidad difícil; cuantos más años cantando para afrontarlo, mejor". De hecho, coinciden el tenor y la soprano, si "Roméo y Juliette" es una ópera no demasiado representada en los foros líricos internacionales es, en buena parte, por la dificultad de encontrar un Romeo que esté a la altura.

En un alto de los ensayos, que empezaron cuando aún estaba en cartel el primer título de la temporada ovetense, "Hänsel und Gretel", Génesis Moreno e Ismael Jordi echan cuentas de lo que llevan de carrera. Él ha cantado "La Traviata" en la Opera de París, en La Fenice de Venecia y en el Metropolitan de Nueva York; "L’elisir d’amore" en Berlín y en el Real de Madrid; "Lucia di Lammermoor" en Dresde y en el Liceu de Barcelona. Y sigue contando. Ella se forjó en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela, actuó bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, ha sido Adina en "L’elisir d’amore", Rosina en "El barbero de Sevilla", Gilda en "Rigoletto" y Marguerite en "Fausto" y tiene toda una larga carrera por delante, incipiente aún en Europa.

Durante la charla entre ambos surge, una y otra vez, el nombre de uno de los grandes de la historia de la lírica, muy querido además por los aficionados asturianos: Alfredo Kraus. Génesis Moreno, que en 2023 ganó el primer premio, el premio a la mejor interpretación de zarzuela y el premio del público en el IX Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, escucha admirada a Ismael Jordi hablando del maestro, con quien el tenor gaditano se formó durante tres años. Bajo su magisterio han desembarcado los dos artistas en el Campoamor.