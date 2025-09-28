"No le veo salida a la Fábrica de Gas; si yo fuese el dueño, renunciaría al proyecto"

De todos los proyectos que tiene en marcha en Asturias –segunda fase de la ampliación del Museo de Bellas Artes, torres de San Lázaro en Oviedo, edificio en Los Moros en Gijón– el que más quebraderos de cabeza le está causando al arquitecto Patxi Mangado (Estella, 1957) es la recuperación de la Fábrica de Gas, en el corazón del Antiguo de la capital del Principado. La parcela, adquirida por el fondo de inversión Ginkgo Advisor, sigue en fase de descontaminación, pero sin avances visibles, con su desarrollo urbanístico lastrado por el debate sobre la conservación del patrimonio industrial. Mangado ha guardado silencio ante los problemas. Hasta ahora. «He estado mudo durante estos dos años, pero ahora la situación ha llegado al límite», alerta para enmarcar su conversación con LA NUEVA ESPAÑA

¿De verdad no se ha avanzado nada en este tiempo?

No. No es que llevemos tiempo trabajando y estemos a punto de ver la salida. Es que no se avanza.

¿Qué sucede?

Sé que Asturias, tierra a la que adoro, y Oviedo, son sitios complicados para la gestión. Hay distintos partidos y casi todo se convierte en un arma política arrojadiza, pero llega un momento en que, de verdad, nos encontramos con una maquinaria muy mal engrasada, una administración que no es eficaz. Porque si va a ser que «no», digan «no». Y si va a ser que «sí», déjennos hacerlo. Yo soy bastante pesimista y se lo he dicho mil veces a la propiedad. Si fuera ellos, renunciaría a lo de Oviedo. No le veo salida.

Se refiere a la marquesina de la Fábrica de Gas, un elemento protegido que usted no ve posible salvar. ¿En qué punto están las conversaciones con la administración?

Es evidente que la marquesina tiene problemas de ruina absoluta. Y así hemos presentado el expediente de ruina ante el Principado.

¿Es posible reconstruirla?

La normativa actual no permite hacerlo con sus características formales. Es como si mañana se cae la Catedral y obligamos a un arquitecto a reconstruirla en hormigón. La normativa de resistencia de los materiales nos impediría, hoy en día, reconstruirla como está. Hay una normativa que obliga a que los espesores de los forjados de hormigón sean de 20 ó 25 centímetros. El de ahora es de ocho. Y está hecho en buena medida de cerámica. Podría hacerla con resinas ultraresistentes, pero, ¿sería la misma? No, no la puedo reconstruir para que sea igual. Podría hacer la misma marquesina si mañana me dejaran incumplir todas las leyes. Pero no la voy a reconstruir para que sea el triple de gorda. Yo, de verdad, he mirado todas las posibilidades pero no hay ninguna solución. Otra cosa es que Patxi Mangado diseñe una marquesina. Pero ese es otro discurso. La que tenemos ahora, y hay informes técnicos documentados, no se puede mantener.

¿Qué dicen los informes?

Que el hormigón se te va entre las manos, que hay pérdidas graves del recubrimiento, riesgos de movilizar la contaminación hacia otras a través de las aguas freáticas, que el hierro se parte con la mano, que la estructura solo se mantiene en pie porque está apoyada en los hornos… Vamos, si tuviera que firmar un informe de una actuación que mantenga la marquesina, no cago duro hasta que no acabe la obra. Porque si mañana hay un accidente… ¿A quién cree que es el primero al que enchufan? A mí no me compensa un trabajo en el que me juegue una responsabilidad civil brutal.

¿En qué consiste el expediente de ruina?

A mí me parece una posición extrema, pero ya que no resuelven, trasladamos la responsabilidad a las autoridades. Si mañana hay un problema, no queremos que nos afecte a nosotros. Por otra parte, esta pieza nos impide seguir con la descontaminación, y hay una normativa ambiental de rango superior a la patrimonial, pero de repente parece que hay una administración en la que la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha.

¿De verdad se plantea abandonar?

Existe un contexto inoperante en el que es difícil moverse con agilidad. Todo el mundo opina y estamos siendo objeto de un debate político que no es razonable. Por eso yo digo a Ginkgo que si lo pueden dejar, que lo resuelva Oviedo. También he escuchado las opiniones de algunos arquitectos… Si ellos son capaces de ofrecer un sistema que pueda mantener la marquesina, que lo digan. Me ofenden mucho algunas cosas, porque si se piensan que soy tan mal profesional como para no haber dado la vuelta a todas las posibilidades...

¿Pero entiende el planteamiento de recuperar la fábrica manteniendo todo el conjunto histórico?

Es el planteamiento de arqueólogos y arquitectos hiperconservadores, que entienden la historia como algo estático. ¿Hasta dónde vamos atrás en la recuperación? ¿Cien años, quinientos, mil? Muchos de los edificios clásicos se construyeron sobre piedras romanas. Es fundamental respetar el patrimonio histórico, pero no hacerlo inoperante. Una catedral no puede ser más que una catedral, pero un edificio industrial tiene fundamentalmente un valor estructural y por qué no lo vas a destinar a otros usos. Europa está lleno de ejemplos. Así que si quieren musealizarlo todo, que lo hagan. Que indemnicen a Ginkgo y lo hagan. Yo no estaré de acuerdo, pero lo entendería. Lo que no vale es ni comer ni dejar de comer. Que sean coherentes y lleguen hasta el final.

¿Cuál es la posición, ahora mismo, de la administración regional ante el expediente de ruina?

Nada. No tenemos respuestas. No se habla claro. Ni en Patrimonio ni en el Ayuntamiento de Oviedo. Todo son buenas palabras, mantienen la llama como abierta, pero ahí estamos. Es un proyecto que se está convirtiendo en un proceso tedioso y yo estoy más cansado que cansado

Pero han enviado los informes sobre la marquesina…

Patrimonio ha recibido una gran cantidad de informes técnicos, de las ingenierías y ha visitado la marquesina. Ginkgo confía en que se están dando cuenta de que hay una ruina física y que es irrecuperable. De todas formas, por ser justos, nosotros también hemos cometido errores.

¿Cuáles?

Hablar demasiado. Hemos estado negociando y deberíamos habernos limitado a presentar el expediente de ruina y decir: este es su problema, si hay un accidente la responsabilidad es suya. No hemos forzado decisiones, hemos confiado en ellos y el resultado no ha sido muy eficaz. Ahora la entrega de expedientes es definitiva, y si no hay respuesta esto va a acabar judicializado. Entonces, al final, ¿sabe qué va a pasar?

Dígame

Que la Fábrica de Gas, esa zona tan importante para el Antiguo y para Oviedo, va a acabar muerta, para las ratas. Yo llamo al sentido común. Tengo un historial de respeto al patrimonio, les aseguro que si no se puede recuperar es que no se puede.. Me gustaría que los ciudadanos conocieran la situación y opinaran. Ante la demagogia es difícil razonar.

La marquesina no es el único problema. ¿Qué pasa con el gasómetro?

Es completamente distinto. También hemos presentado un expediente de ruina en las vigas, pero ahí yo digo que se puede reconstruir. ¿Por qué? Porque el problema está en las vigas metálicas y hoy en día hay aceros que con la misma sección han aumentado la resistencia, con lo que podemos sustituir las vigas con las mismas dimensiones, y ya cumplirá la normativa. Ahí está claro. Si yo puedo reconstruir dejando las mismas condiciones formales y las mismas vigas para que tengan la misma belleza, lo hago. En un caso, el del gasómetro, reconstruimos aunque tenga costes. En el otro, no. Porque no hay forma de reconstruirlo sin que cambien las condiciones constructivas.

En el caso del gasómetro, y en el resto del ámbito, una de las quejas de determinados sectores es que prima la vivienda privada, en vez del uso dotacional.

Yo respeto todas las opiniones, pero no tienen derecho a que sus opiniones me importen. En medicina, me fió de un cardiólogo, no de un tío que me encuentro por la calle. Los gasómetros más importantes, y el de Oviedo, al que amo, no es el mejor del mundo, se han adoptado para vivienda. ¿Qué grado de conservadurismo rancio tenemos para no poder adaptar un gasómetro para viviendas respetando los elementos históricos que lo definen? Se ha hecho en toda Europa. Respetar el patrimonio no es hibernarlo.

¿Pero hay flexibilidad en los usos que se plantean?

Siempre hemos estado abiertos a negociar, pero hemos llegado a un punto en que tenemos que acabar la descontaminación del ámbito. Nos queda un 30% y no podemos entrar a tirar cosas. Las cosas están claras desde el principio, y creo que la voluntad del Ayuntamiento y del Principado es buena. Pero no se producen las acciones para llevarlo a cabo. Hay una negociación sensata que parte del hecho de que todo esto se tiene que transformar, no se puede hibernar.

¿Qué pasa con la nave de la Popular ovetense?

Ahí no hay debate. Según el plan Portela, que es el que está vigente, se derribaba. Fue el menda el que dijo que se mantenía. Así que la modificación especial del plan que planteamos no es solo para derribar la marquesina. También es para mantener el gasómetro y salvar la Popular Ovetense. Así que si mantenemos el plan vigente podríamos tirar esa nave y meter ahí más viviendas dejando la marquesina vallada. ¿Sería una mierda de proyecto? Sí, y no lo hago. Pero se podría hacer. Quiero recordar que Patrimonio aprobó un plan que derribaba la Popular Ovetense y el que la mantiene es el señor Mangado. n