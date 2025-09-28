Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: "La Catedral era un aberración"

La romería del Cristo de las Cadenas pone fin a las fiestas de San Mateo. La tradición manda que la misa se celebre el domingo después del día grande y, hoy, era la jornada marcada en el calendario. A la cita acudieron los concejales del Partido Popular (encabezados por el Alcalde, Alfredo Canteli), las dos de Vox y la edil no adscrita. Al finalizar la misa tuvo lugar el tradicional brindis con vino de Oporto y el Regidor presentó sus ideas para los festejos del futuro.

Los grandes conciertos volverán el año que viene al recinto de La Ería. "Las carpas están contratadas hasta 2026". A partir de 2027, se plantea que la programación se traslade al Palacio de los Deportes. "El contrato con el WiZink incluye la celebración de diez recitales, pero al margen se puede hacer San Mateo", adelantó Canteli.

Menos conciertos, pero de mejor calidad

Otra de las posibilidades de cara al futuro, prosiguió, es hacer "menos conciertos y mejores". Este año, se celebraron nueve jornadas de programación -estaban programadas diez, pero se suspendió el de Ilegales- en el aparcamiento del Carlos Tartiere, pero "el lunes, martes y miércoles son días difíciles y el dinero cuesta". "A lo mejor, hay que modificar algunas cosas, tenemos que ir avanzando según la realidad del momento, pero nada va a cambiar en lo fundamental".

"Una aberración"

Es por ello, que la música en directo no volverá a la plaza de la Catedral. "Era una aberración". Entre los argumentos que da el primer edil es que si cae una cerrilla, puede provocar un incendio en la Catedral y se producirían muertos. "No hay calles de evacuación". También se preguntó si el volumen de la música, es bueno para la Sancta Ovetensis. "Yo creo que no", dijo tajante.

Las casetas, apoyo a la hostelería

Tampoco se recuperarán los chiringuitos. "Yo dije antes de las elecciones que era un modelo que no me gustaba y que si ganábamos las elecciones, lo íbamos a cambiar". Dicho y hecho. Las casetas se implantaron hace cuatro años y son "un apoyo claro a la hostelería". "Los partidos políticos siempre sobrevivieron pagando unas cuotas, no comiendo y bebiendo gratis en las fiestas de San Mateo".

También hizo Canteli una evaluación de las fiestas que acaban de finalizar al decir que se "desenvolvieron sin ningún tipo de incidente" a pesar de las aglomeraciones que hubo. "El día de San Mateo, cuando nosotros subíamos a la plaza España, no cabía la gente en el Campo de San Francisco. Siempre comparo la calle San Francisco con Preciados (Madrid) y ya quisiera Preciados estar como estaba San Francisco".

La respuesta de Vox

También acudió a la misa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, quien criticó que Canteli "sigue cegado" porque a la gente "no le ha gustado sus fiestas de San Mateo. "Es el momento de evolucionar y nadie le está pidiendo que vuelvan los chiringuitos".