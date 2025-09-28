Oviedo tiene en marcha grandes obras por 84,24 millones de euros: el Ayuntamiento es la administración que más invierte

Las pistas de atletismo de Ciudad Naranco, la reconversión de un tramo de la Ronda Sur en un bulevar y la fase final de las obras del colector del Nora y la rehabilitación de la sede de la Agencia Tributaria. Las tres administraciones -Ayuntamiento, Principado y Estado- tienen en marcha trece grandes obras cuya inversión asciende a 86,44 millones de euros.

El Consistorio es el que más dinero gasta en la actualidad con proyectos de gran relevancia como el derribo del centro social de Ventanielles para la construcción de unas instalaciones más grandes. Esta cuantía asciende a 6,89 millones de euros y se suma al grueso de obras que Oviedo ha llevado a cabo en la zona este de la ciudad. Entre ellas, la reforma del Palacio de los Deportes, la construcción de la glorieta de Santullano, la reurbanización del margen derecho -ya se planea hacer lo mismo en el izquierdo- y un cambio de imagen a la plaza de la Cruz Roja.

Más inversiones en la zona este

Las inversiones en esta zona de la ciudad no se quedan aquí. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto de regeneración de 282 viviendas ubicadas entre Ventanielles y Guillén Lafuerza. Las obras de la primera fase comenzaron en junio con 4,3 millones de euros -en agosto consiguieron otros 3,43 millones - y pronto se pondrán en marcha las siguientes para llegar a tiempo con los fondos europeos.

En materia de movilidad son tres los grandes proyectos. Por un lado, está a punto de finalizar la conversión de la avenida de Galicia en un bulevar por más de un millón de euros. También se reconvertirán unos 300 metros de la Ronda Sur para suprimir uno de los tres carriles de cada sentido actuales para habilitar espacio para construir una mediana más ancha, crear una gran acera peatonal en el lado de Otero y habilitar una nueva salida rodada directa desde Villafría hacia la Ronda Exterior. La inversión asciende a 1,81 millones de euros y se espera que finalice a principios del año que viene. Además, esta misma semana comenzó la construcción del carril bici de La Corredoria a Cerdeño.

Las pistas de Ciudad Naranco

En fase de proyecto se encuentra la construcción de las pistas de atletismo de Ciudad Naranco por 20,51 millones y dando sus primeros pasos está el desmontaje de la fuente de Longoria Carbajal.

El Principado, la segunda administración más inversora

Por su parte, el Principado tiene en marcha inversiones por 34,61 millones. La más costosa es la construcción del colegio de educación especial de Montecerrao cuyos trabajos comenzaron hace unos días con la previsión de que acaben en 2027. También importante es la cuantía que se lleva el colector del Nora –11,21 millones– y el resto del presupuesto se reparte por la ciudad con las marquesinas del HUCA y El Cristo y los pasillos rodantes para facilitar el acceso al centro sanitario de La Cadellada.

En fase final se encuentra la rehabilitación de la Agencia Tributaria con 13,71 millones de euros.