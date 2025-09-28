San Esteban de las Cruces se alza contra el parque de baterías: "Si lo instalan nos matan"

Alicia Álvarez Llaneza tiene 85 años y vive a escasos cincuenta metros de la parcela de San Esteban de las Cruces en la que se pretende instalar un parque de baterías, una finca de nueve hectáreas situada en una zona conocida como Los Arenales en la que actualmente pastan vacas y caballos los 365 días del año. "Si nos ponen esto aquí me matan", asegura la mujer, una de las muchas personas que estuvo en la concentración organizada por los vecinos para manifestar su rechazo frontal al proyecto.

En la protesta estuvieron residentes en los barrios de Covadonga, San Rafael, El Bosque, Vidayán o Morente, todos ellos tras pancartas con mensajes de oposición al proyecto, que ya ha sido dado de paso por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y se encuentra en fase de trámite medioambiental. "La CUOTA considera este terreno como degradado, pero la realidad demuestra que es cien por cien aprovechable porque hay alrededor de 20 animales entre caballos y vacas", explica Vanessa García, la alcaldesa de barrio de San Esteban de las Cruces.

Pero el problema, según sostienen los vecinos, no sólo se centra en la parcela en cuestión. "En esta zona hay al menos 15 ganaderías que se van a ver sin duda afectadas", señala la alcaldesa de barrio. Además, este parque de baterías forma parte de una serie de proyectos que en el municipio de Oviedo se están planeando para esta zona del municipio y para la falda del Naranco. La empresa que pretende instalarse en San Esteban de las Cruces, según los vecinos, también tiene otros planes en el municipio, uno de ellos en el Pontón de Vaqueros.

Los riesgos

Por otro lado, están "los riesgos" que trae aparejados la instalación de un parque de baterías como el que está proyectado para San Esteban de las Cruces. "Uno de los mayores peligros es el de los incendios. Está demostrado que apagar un fuego en estas instalaciones es muy complicado y que las partículas que se generan no sólo afectan a los vecinos por vía respiratoria, también les entran a través de la piel", asegura César Mañes, portavoz de la plataforma "Stop Baterías Asturias", quien no faltó a la convocatoria.

Los vecinos también se quejan de que el proyecto podría "depreciar" sus propiedades. "Todo lo que se pone en venta para construir en esta zona se vende. Esto devalúa nuestros bienes", afirma Vanessa García, quen va más allá. "Tambíen podíamos tener consecuencias medioambientales. Esta parcela está llena de acuíferos. Si hay algún incendio u otro tipo de problema esos vertidos acabarían contaminando el río Gafo", subraya.