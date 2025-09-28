Los trabajadores de la empresa de autobuses de TUA exigen más personal: "Los turnos alcanzan las diez horas"

Turnos que alcanzan las diez horas, mismos horarios y vehículos que hace siete años y mecánicos que realizan funciones fuera de sus tareas. Estas son algunas de las quejas que el comité de empresa de TUA, el servicio de autobuses urbanos de Oviedo, ha incluido en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación este domingo. Se produce casi dos semanas antes de que se produzcan los siguientes parones: serán del 8 al 10 de octubre.

Entre sus quejas está que la empresa "sigue sin cubrir las necesidades básicas de la plantilla". "En pleno 2025 carecemos de servicios propios en prácticamente todas las líneas; solo disponemos de uno en la cabecera y dependemos de bares o establecimientos que, en muchos casos, no abren hasta las diez de la mañana". Los conductores comienzan a recoger a los viajeros a las 7 de la mañana en las respectivas líneas y otra de las quejas pasa por la "falta de plantilla y las condiciones laborales inadecuadas". "En lugar de invertir en tecnología que vigila y penaliza cada gesto del conductor, sería más eficaz reforzar la plantilla para aliviar la carga de trabajo".

De 12 a 14 millones de pasajeros

También critican que se "siguen manteniendo los mismos horarios y los mismos vehículos que en 2018, cuando se transportaban a 12 millones de viajeros". "La cifra ascendió en 2014 a 14 millones de pasajeros y en lo que llevamos de 2025 ya nos acercamos a los 15 millones de pasajeros. A esto se suma el incremento continuo del tráfico en la ciudad, que aumenta la complejidad y el riesgo de la conducción urbana".

Es por ello que esgrimen que la siniestralidad denunciada se "compone, en gran parte, de pequeños roces inevitables en un servicio que opera desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, rodeado de vehículos y peatones". "Nadie contabiliza las innumerables ocasiones en las que, gracias a nuestra profesionalidad, se evitan accidentes mayores". Otra de sus quejas es que los "mecánicos están realizando tareas de conducción".