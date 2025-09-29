Alfonso Brezmes, Premio Emilio Alarcos de Poesía 2025

El escritor Alfonso Brezmes Martínez de Villareal (Madrid, 1966) ha conseguido el XXIV Premio Emilio Alarcos de Poesía 2025 con la obra "El don de la tristeza", al imponerse por mayoría en la votación final a los otros textos que optaban al galardón. A la presente edición han concurrido 29 poemarios.

El autor, abogado del estado, ha publicado títulos como "La noche tatuada" (2013), "Don de lenguas" (2015), "Ultramor" (2017), "Vicios ocultos" (2019), la antología bilingüe "Marginal Notes" (Cornerstone Press, 2020) y "Sed" (2020).

El jurado ha valorado la obra por tratase de “un libro orgánico, bien estructurado que se ubica en la estela de la mejor poesía comunicativa, atractivo, con buen oído para la métrica tradicional. Pese a su fondo meláncolico posee desenfado formal y tonal no exento de encanto.”

El poeta y académico de la Real Academia de la Historia, Luis Alberto de Cuenca, ha actuado como presidente y portavoz del jurado. Los vocales han sido Josefina Martínez, directora de la Cátedra Alarcos de la Universidad de Oviedo; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía; Carlos Marzal, Premio de la Crítica y Nacional de Poesía; Araceli Iravedra, catedrática de la Universidad de Oviedo, y Jesús García Sánchez, librero, editor e impulsor de la prestigiosa colección Visor de Poesía. Como secretario del jurado actuó Carlos Gil, jefe del servicio de Acción Cultural.

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha presidido el acto en el que se ha hecho público el fallo. Además, se ha presentado, de la mano del poeta Javier Almuzara, la obra "El pan y la palabra", de Sergio García Zamora, ganador de la anterior edición.

El premio, otorgado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, está dotado con 6.200 euros y la publicación de la obra.