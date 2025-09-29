Canteli defiende que el gasómetro de Oviedo albergue viviendas: "Si tiene algún defecto en los hierros, se repararán y se edificará dentro"

El fondo propietario de la Fábrica de Gas, Ginkgo Advisor, ha presentado ante el Principado un expediente de ruina sobre las vigas del gasómetro. Así lo revela el arquitecto de la operación, Patxi Mangado, en una entrevista publicada este domingo por LA NUEVA ESPAÑA en la que añade que la intención es sustituir las vigas por otras de las mismas dimensiones y realizar viviendas en su interior. "Los reconstruimos, aunque tenga costes".

Unos planes que cuentan con el respaldo del Alcalde, Alfredo Canteli, tal y como lo explicó este domingo a la salida de la misa con motivo de la romería del Cristo de las Cadenas. "El gasómetro está previsto que, si tiene algún defecto en los hierros, se va a reparar, se arreglará y se edificará dentro. ¿Quién va a venir a invertir en en la antigua Fábrica de Gas para no rentabilizarlo con viviendas?", se preguntó el primer edil.

El déficit de viviendas

En esta sentido, defendió que la construcción de pisos es una necesidad en la capital asturiana. "Es bueno para Oviedo porque hay déficit". Además, sostuvo que todo el movimiento económico que se genera alrededor de las promociones inmobiliarias trae ingresos para Oviedo. "Cuanto más se hagan, más impuestos tendremos y más podremos hacer. Sin impuestos, no podremos hacer nada".

Molesto con el PSOE

También se mostró crítico con la postura del PSOE. Las sucesivas actuaciones que se están llevando a cabo en la Fábrica de Gas con los planes de descontaminación y el proyecto de futuro no agradan al principal grupo la oposición. "Pretenden que se mantenga en la marquesina -de Idelfonso Sánchez del Río- pero es como una galleta de María poque cuando la coges, se rompe".