El centro comercial Los Prados en Oviedo cambia de dueños: harán inversiones por 5 millones de euros y se completará la oferta de ocio

Un grupo inversor de capital español, liderado por la consultora LyC Consultores, ha adquirido la galería comercial del Centro Comercial Los Prados con el objetivo de “reposicionarla y convertirla en el punto de referencia para los residentes de la ciudad, evitando desplazamientos a otras localidades”.

La operación ya está cerrada y llevará aparejada una inversión aproximada de 5 millones de euros destinada a “la reforma integral y al relanzamiento del activo”, según explican desde el grupo inversor. El proyecto “modernizará los espacios, alineándolos con las tendencias actuales y facilitando la entrada de nuevos operadores que incrementen el atractivo del centro”, detallan los nuevos propietarios, que tienen como objetivo “atraer lo que le interesa al ciudadano”.

Ubicado en una zona privilegiada de Oviedo que ha experimentado un notable desarrollo urbanístico en los últimos años, Los Prados cuenta con 39.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). De ellos, alrededor de 15.000 metros cuadrados corresponden al hipermercado Carrefour y 24.000 metros cuadrados a la galería comercial, objeto de la adquisición por parte del grupo inversor liderado por LyC, distribuida en tres plantas.

Los cines se mantendrán, al ser considerados “un puntal muy importante”, y se les acompañará de una oferta más completa de ocio con la llegada de nuevos operadores en algunos de los espacios vacíos. Además, el aparcamiento interior seguirá siendo gratuito para todos los clientes. Las conversaciones entre LyC y el Ayuntamiento han sido fluidas durante los últimos meses y ambas partes siguen en reuniones para detallar todas las modificaciones programadas para remodelar el centro comercial.

En estos momentos el centro comercial combina alimentación, moda y servicios, con establecimientos como Alain Afflelou, Cortefiel, Décimas, Pepco, Sprinter o una de las tiendas oficiales del Real Oviedo, mientras que en el área de ocio y restauración destacan Cines Yelmo, McDonalds, KFC o Sushi Tokio, además del gimnasio Dreamfit.

“Esta adquisición supone un gran reto para nosotros. En los últimos años nos hemos especializado en el reposicionamiento y relanzamiento de activos similares; La Farga, Parque Almenara o Dynamia son buenos ejemplos. Con el apoyo de nuestros socios, confiamos en hacer de Los Prados el centro de referencia de Oviedo”, señala Ignacio Cernuda, CEO de LyC Consultores.