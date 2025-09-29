Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine, concienciación y divulgación por “una muerte digna” en Foncalada

La Asociación Derecho a Morir Dignamente programa durante el mes de octubre la proyección de diversas películas para reflexionar y recordar las leyes que pueden proporcionar la eutanasia

El cartel del ciclo de cine &quot;Muerte Digna&quot;, organizado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente

Javi Viso

Durante los tres primeros jueves de octubre, los días 2, 9 y 16, en los cines Embajadores-Foncalada de Oviedo se proyectarán tres películas que se enmarcan dentro del ciclo “Muerte Digna”, una iniciativa de la Asociación Derecho a Morir Dignamente con el objetivo de reflexionar en común sobre el final de la vida y el de recordar las leyes que hoy en día pueden proporcionar la eutanasia. 

Este próximo jueves, a partir de las 19:00 horas, se proyectará la película “Amor”, de Michael Haneke. Una semana después, media hora más tarde, será el turno para “Las invasiones bárbaras”, de Denys Arcand. La última entrega, también a las siete y media, será para "Truman", de Cesc Gay. También habrá un coloquio para concienciar y divulgar estos aspectos a todos los presentes.

