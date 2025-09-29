La Consejera, sobre el impacto de la IA: "Nos toca vivir como docentes una etapa en la que por primera vez no replicamos el modelo de educación recibida"

La consejera de Educación, Eva Ledo, resaltó, en la jornada “Los diferentes rostros de la IA (Inteligencia Artificial)” organizada por el Consejo Escolar del Principado, que actualmente “nos toca vivir como docentes una etapa en la que por primera vez no replicamos el modelo de educación que hemos recibido”. En la actividad, celebrada en el IES Leopoldo Alas Clarín, aseguró que “nos toca investigar y profundizar en una nueva metodología de trabajo que debe aprovechar, sin duda alguna, el avance de la Inteligencia Artificial. Y hacerlo de forma correcta, salvando temas de seguridad, de protección de datos y tener una herramienta de trabajo útil que permita al alumnado sacar el rendimiento que la IA nos ofrece sin menoscabar en las relaciones sociales que todo alumnado debe potenciar”. Y, además, añadió, “trabajar mucho el pensamiento crítico”.

En este contexto, “tenemos que saber discernir entre la información que sí tiene que ver con lo que nosotros estamos demandando y aquella otra que tenemos que separar porque no es válida para el contexto en el que trabajamos”. La Consejería de Educación ofrece a los profesores cursos de formación sobre IA para “no solo para saber utilizarla sino también para aprovecharla en una metodología de trabajo que permita a nivel de docencia construir un conocimiento más rico”.

Hizo hincapié Ledo en que hasta hace poco tiempo “el día a día del aula era una docencia dirigida en una dirección, el profesor que instruye un conocimiento hacia el alumnado”. Pero, dijo, ahora “de lo que se trata es de aprender juntos”. Actualmente los estudiantes, en un momento en el que se apuesta por la metodología por proyectos y el trabajo colaborativo, “tienen a su alcance toda una serie de recursos y de información que tienen que saber manejar”.

Y, manifestó la consejera de Educación, “tenemos que utilizar no solo la inteligencia artificial sino también toda la información que tenemos en internet para que el alumnado sepa manejarla con la ayuda del profesor y el docente sepa indicar hacia qué tipo de información tenemos que dirigir nuestras búsquedas, cuándo una página es segura, cuándo nos ofrece información proporcionada por una fuente que conoce de ese tema y cuándo no”. Dentro de este avance, aseveró, “la inteligencia artificial no cabe duda de que tiene un gran valor”.

Destacó Eva Ledo que en dos años se han multiplicado por cuatro los cursos de formación en Inteligencia Artificial que ofrece el Principado a los docentes. El pasado curso se impartieron 24 líneas entre proyectos y cursos que llegaron a más de 625 profesores. “Estamos trabajando en dar respuesta” a esta nueva realidad, aseguró la Consejera.

Sesgos

La directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, afirmó que “la IA tienen los mismos sesgos que las sociedades que las desarrollan y si es machista la IA tendría ese sesgo”. Por eso, añadió, “hay que enseñar a la sociedad a ser crítica con la información que devuelve la IA y no olvidar nunca que el feminismo ha de impregnar todas las políticas y, por supuesto, la IA para evitar los sesgos y potenciar la igualdad entre mujeres y hombres”. También el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, a través de un vídeo, señaló que esta herramienta “tiene aún sesgos que se necesitan conocer y si es posible también neutralizar y compensar”.

La presidenta del Consejo Escolar de Asturias, María Luz Pontón, destacó la necesidad de profundizar en el conocimiento de la IA para “poder utilizarla en el aula”. “Nos puede liberar de tareas muy repetitivas pero también plantea riesgos”, manifestó.