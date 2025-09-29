Deporte y diversión para todas las edades

En el año en el que Oviedo opta al título de Ciudad Europea del Deporte, la capital asturiana pone de relieve el papel de sus centros deportivos como agentes fundamentales en la promoción de la actividad física, la salud y los valores de convivencia. Entre ellos destaca el Centro Deportivo Atlas, un espacio de referencia, camino de las cuatro décadas de andadura, que combina tradición, innovación y un marcado enfoque hacia el público infantil y juvenil.

Piscina y natación desde pequeños

Uno de los pilares del Centro Deportivo Atlas es su piscina climatizada, donde se desarrollan programas de natación infantil adaptados a cada edad y nivel. El agua se convierte en un medio ideal para que los niños ganen confianza, coordinación y seguridad mientras aprenden una disciplina que es también una herramienta de prevención y bienestar a lo largo de toda la vida.

Las clases privadas de natación son otro de los servicios estrella, ya que permiten una atención individualizada, perfecta tanto para los primeros contactos con el agua como para perfeccionar la técnica de quienes ya tienen experiencia.

Un grupo de niños en la piscina del Centro Deportivo Atlas / Cedida a Lne

Artes marciales, disciplina y respeto

El deporte es también educación en valores, y en el Atlas lo saben bien. Por eso las artes marciales ocupan un lugar destacado en su programación infantil. Disciplinas como el tai jitsu y el Brazilian jiu-jitsu (BJJ) acercan a niños y niñas a un entrenamiento que va mucho más allá del plano físico: fomenta el autocontrol, la concentración, la confianza y el respeto hacia los demás.

Estos programas se adaptan a la edad de los participantes, con un enfoque lúdico en los más pequeños y una progresiva introducción a la técnica y a la filosofía propia de cada arte marcial.

Cumpleaños deportivos

Uno de los servicios más originales y exitosos del Atlas son los cumpleaños deportivos. La idea es transformar una fiesta de cumpleaños en una experiencia activa, con actividades organizadas en piscina, gimnasio o tatami según las preferencias de los niños y sus familias. De esta manera, la celebración se convierte en un momento de convivencia y diversión sana, donde el deporte es protagonista y los valores de trabajo en equipo y juego limpio se transmiten de forma natural.

Un grupo de niños realizando una actividad en el Centro Deportivo Atlas / Cedida a Lne

Compromiso con Oviedo, Ciudad Europea del Deporte

La candidatura de Oviedo a Ciudad Europea del Deporte 2025 es también un reconocimiento a la red de centros y clubes que trabajan día a día por acercar la actividad física a toda la población. El Centro Deportivo Atlas se suma a este compromiso aportando su experiencia en formación deportiva infantil, su versatilidad en disciplinas acuáticas y marciales y su capacidad para crear comunidad en torno al deporte.

Un futuro en movimiento

El Centro Deportivo Atlas demuestra que un gimnasio puede ser mucho más que un espacio de entrenamiento: puede convertirse en un punto de encuentro para familias, en una escuela de valores y en un motor de hábitos saludables que acompañen a los niños durante toda su vida.

En el contexto de la candidatura de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte, Atlas simboliza el esfuerzo colectivo de la ciudad por ofrecer instalaciones modernas, programas adaptados y una visión del deporte abierta, inclusiva y formadora. Porque en el Atlas, como en Oviedo, el deporte se vive, se aprende y se comparte.