Fallece el ortodoncista ovetense Luis Llaca, propietario de una clínica en la calle Toreno

Fallece el propietario de Llaca Ortodoncia, el médico estomatólogo, Luis Llaca. Ovetense de nacimiento, estudió en el colegio de San Ignacio y Medicina en la Universidad de Navarra. Se licenció en 1980 cursando, a continuación, la especialidad de Estomatología en la Universidad de Oviedo. Desde joven tuvo claro que quería ser dentista y durante la carrera se decantó por esta especialidad.

Tras una década de estudios, abrió su clínica en la céntrica calle Toreno. Desde el principio se centraron en la ortodoncia y a lo largo de su carrera profesional, asistió a más de doscientos cursos y congresos a lo largo de todo el mundo. Además, en 2013 presidió el 59 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ortodoncia, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

De aquella, resaltó que "la salud dental es calidad de vida y el ortodoncista es su gran aliado". "La gente tiende a confundir la labor de un dentista con la de un ortodoncista, pero no es lo mismo», añadió y por aquel entonces cifró en 15.000 personas las que habían pasado por sus manos. Un año más tarde, recibió la medalla de oro al Mérito Profesional que otorga Foro Europa 2001 en el transcurso de un acto celebrado en Madrid.

Sus otras aficiones

Muchas eran sus aficiones. La informática era una de ellas. También la fotografía, el diseño, el marketing y el bricolaje. "Siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, de hecho, en la clínica hay muchas cosas diseñadas y construidas por mí. Y por supuesto, me gusta mucho viajar y considero que es una de las actividades más importantes para aprender y darnos cuenta de lo que tenemos. Cuando era niño, leyendo los cómics de Tintín, al cual soy muy aficionado, me impresionó el Viaje a la Luna, por ello en Llaca tenemos un Cohete de seis metros", decía.

Este médico estomatólogo tuvo dos hijas: Iciar y Claudia. La primera también se especializó en ortodoncia y forma parte del equipo médico de la clínica. Su capilla ardiente se instalará en la sala 6 del tanatorio Los Arenales.