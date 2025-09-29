El general Elorza, un "visionario" que impulsó la siderurgia asturiana desde Trubia

"Su vida estuvo marcada por la lealtad al deber, la firmeza de carácter y el espíritu de servicio"; esos fueron los atributos que destacó el Comandante Pina, representante de la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, del legado militar del general Elorza en el acto de su nombramiento como presidente de honor a título póstumo de la Asociación Histórico Cultural "El Volcán 1797".

El evento comenzó sobre las doce del mediodía y se celebró en las inmediaciones de la capilla de la fábrica de armas de Trubia, frente a la estatua dedicada a la figura del militar. Asistieron veteranos de la escuela de aprendices, los más mayores de la promoción de 1949, además de diferentes personalidades relacionadas con la tradición siderúrgica de la villa cañonera.

El encargado de representar a la familia del general Elorza fue Domingo de Orueta González; su tatarabuelo era primo y cuñado del protagonista. En su intervención, recordó el regreso del general Elorza a España después del exilio y su vinculación con Trubia.

Orueta se emocionó cuando Roberto Suárez, presidente de "El Volcán 1797", le entregó un diploma conmemorativo del nombramiento, reconoció que "nos hace mucha ilusión este homenaje" y aseguró que a su hermano "le hubiese encantado estar presente, porque fue él quien estudió a fondo la vida de sus antepasados".

Uno de los dos diplomas se entregó a la familia y el otro se quedará en la fábrica de armas de Trubia. Sergio Menéndez, secretario general de Santa Bárbara Sistemas, fue el encargado de recogerlo. No quiso extenderse demasiado en su turno de palabra, se limitó a agradecer a todos los presentes su presencia en el acto y quiso dejar claro que "Elorza fue un visionario; el peso de esta fábrica en el presente de la industria militar de nuestro país sería imposible de comprender sin su labor".

José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, acudió representando al consistorio y leyó un discurso escrito por Alfredo Canteli, que no pudo estar presente porque sigue recuperándose de sus problemas de salud. Las palabras del alcalde, en boca del edil, se centraron en la importancia que tuvo el impulso de la fábrica de armas para la economía de la zona. No perdió la oportunidad de piropear el presente de Trubia en términos de ocupación laboral y desarrollo industrial.

El evento se cerró con una ofrenda a la estatua del general Elorza. Sara Pardo, secretaria de la Asociación Histórico Cultural "El Volcán 1797", y Domingo de Orueta González fueron los encargados de acercar la corona de laurel a la escultura. Una vez finalizados los actos protocolarios, todos los presentes visitaron la capilla de la fábrica de armas y pudieron disfrutar de una espicha con vino nacional en un bar cercano para, como el propio Roberto Suárez afirmó, "agradecerles de alguna forma su presencia".