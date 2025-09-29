Hidrográfica retira árboles en el cauce del río Nora en Oviedo

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado labores de mejora en el río Nora, en las inmediaciones de la localidad ovetense de Loriana. La actuación se desarrolla en un tramo de 370 metros de longitud, donde se retirarán los árboles caídos o en riesgo de caer. También se trasladarán restos vegetales acumulados, para garantizar "una capacidad de desagüe adecuada y prevenir posibles incidencias". La inversión destinada ronda los 14.000 euros.

La empresa pública Tragsa ejecuta los trabajos dentro del programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla el organismo estatal fuera de las zonas urbanas. En las zonas urbanas, destaca la Confederación Hidrográfica, "las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos". En 2024 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Asturias fue de 2,6 millones de euros, repartida en 166 actuaciones en 51 municipios.