IU pide a Canteli que llegue a un acuerdo con el Principado sobre la Fábrica de Gas: "No se puede seguir jugando al gato y al ratón"

Preocupación. Este es el estado en el que se encuentra el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, respecto al futuro de la Fábrica de Gas y tras la entrevista publicada este fin de semana al arquitecto de la operación, Patxi Mangado, en la que se mostró «bastante pesimista» con el futuro de la operación por la ineficacia de la administración. «Soy bastante pesimista y se lo he dicho mil veces a la propiedad. Si fuera el dueño, renunciaría a lo de Oviedo. No le veo salida». También se queja de que «todo el mundo opina» sin ser experto y anunció que el fondo Ginkgo Advisor ha presentado ante el Principado un expediente de ruina sobre las vigas del gasómetro

Esta situación ha provocado que el edil exija al equipo de gobierno que abandone la dinámica de "dilación" y comience a trabajar en un acuerdo o convenio con el Principado de Asturias similar al que en su momento se hizo con La Vega. "Esta alianza debe tener dos objetivos claros". Por un lado, "proteger los bienes patrimoniales" de la Fábrica de Gas, que forman parte del legado industrial y cultural de la ciudad. Por el otro, "permitir un desarrollo urbanístico y residencial moderado, compatible con un modelo de ciudad sostenible, integrador, racional y que responda a las necesidades reales de Oviedo".

"No se puede seguir jugando al gato y al ratón"

También considera que "no se puede seguir jugando al gato y al ratón con un asunto que exige responsabilidad, diálogo y voluntad política". "No se puede seguir eternizando cualquier posible alternativa o solución. La inacción solo contribuye al deterioro del patrimonio y al bloqueo de oportunidades para un desarrollo equilibrado de la zona, que además es de una importancia capital para la conservación y rehabilitación del Oviedo antiguo y para el eje de patrimonio industrial con la antigua fábrica de armas de la Vega.".

También insta al equipo de gobierno a que actúe con responsabilidad y se siente a negociar un marco común que haga compatible la protección del patrimonio con un urbanismo sostenible, moderado y al servicio de la ciudadanía.