Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»

Leticia González tenía el sábado una sonrisa de oreja a oreja durante el acto de inauguración oficial del mercadillo de La Corredoria. La concejala de Economía es la responsable directa de un servicio que los vecinos del barrio llevaban mucho tiempo reclamando. Su ambición es que el mercado se consolide y sea «un impulso» para la zona.

¿Cómo surgió la idea de poner en marcha el mercadillo de La Corredoria?

Fue a raíz de la petición de los vecinos del barrio, que ya llevaban tiempo solicitándolo. Nuestro equipo de Gobierno, con el alcalde al frente, adquirió el compromiso de cumplir con sus deseos y sus necesidades y lo sacamos adelante. El pasado sábado pudimos ver como todo eso se hizo realidad con muchísimo éxito.

El recorrido para llegar a la inauguración no fue corto, ¿cuáles fueron los principales escollos?

Para empezar, nosotros queríamos que este mercadillo fuese especial y trabajamos duro para convertirlo en un referente para toda Asturias y para el norte de España, algo que no se hace de un día para otro. Es un mercado muy ambicioso, contamos con 74 puestos de venta ambulante que tienen una misma estética y una disposición bien estudiada. Administrativamente las cosas también llevan su tiempo, así que esos fueron los motivos.

El alcalde prometió que el mercadillo se iba a ampliar en un corto espacio de tiempo hasta llegar a los cien puestos , ¿cuál es el plan para lograrlo?

Ese es otro de los compromisos del alcalde y, por supuesto, lo cumpliremos. El mercadillo tiene esa vocación de crecer y lo vamos a hacer pronto, pero tenemos que estudiar los criterios técnicos y administrativos para garantizar que se mantenga el orden y la calidad que se pudo ver el día de la inauguración. La idea no es sólo crecer en número de puestos, también queremos organizar actividades culturales, talleres infantiles y otras actividades para que cada sábado tengamos un mercadillo muy atractivo para atraer a todos los ovetenses y a personas de otros puntos de Asturias. También estamos preparando alguna programación para Navidad que ya iremos contando.

¿Cree que el llenazo del sábado fue por la novedad o confía en que se mantenga la afluencia de compradores?

Pues nosotros vamos a seguir trabajando para que sea igual todos los sábados. Insisto en que no queremos que sea un mercadillo estático y por eso lo potenciaremos con actividades dinamizadoras. Estoy segura de que todo eso, junto a la calidad y a la variedad de los productos que ofrecen los comerciantes, servirá para mantener el éxito del primer día.

¿Qué expectativas tiene sobre el impacto que va a tener el mercadillo en La Corredoria y en Oviedo?

El impacto es indudable porque va a ser un impulso para el tejido productivo de la zona. No hay más que ver como estaban el sábado las terrazas de los establecimientos hosteleros. Pero también van a beneficiarse otros negocios, si se atrae a gente siempre se generan beneficios.

¿Se han fijado ustedes en algún modelo para diseñar este mercadillo?

Cuando pones en marcha una iniciativa así siempre buscas hacerlo lo mejor posible y en ese sentido nos fijamos en los mercados europeos, donde se cuida tanto la estética como la calidad y la variedad de los productos que se ponen a la venta. Hemos trabajado mucho para que todos los puestos fuesen iguales, con las mismas lonas, con una estética uniforme, hemos hecho mucho hincapié en la limpieza... Queremos que sea un mercado diferente y creo que lo hemos logrado.

El sábado los autobuses que cubren el trayecto entre el centro urbano y La Corredoria estuvieron llenos toda la mañana, ¿se prevé reforzar el servicio los días de mercado?

Hay que ir puliendo cosas y esta es una de ellas. Lo iremos valorando en función de las necesidades.

¿No se enfadarán los comerciantes del Fontán si sacan a la gente del centro para llevarla a La Corredoria?

No les afectará para nada. Cada mercado tiene su identidad y van a convivir perfectamente. El del Fontán es histórico, es turístico y tiene la peculiaridad de encontrarse en el centro de la ciudad.

¿Hay intención de abrir algún otro mercadillo en Oviedo?

Pues de momento no.