“Llegamos en plena forma a la jubilación”: la curiosa historia de dos retirados con energía de sobra

La jubilación marca un antes y un después en la vida. Lo saben bien José María Martínez y Javier Pérez, que tras toda una vida dedicada al trabajo decidieron poner punto y final a su vida laboral de una forma muy original. Ambos, de 66 años y de Grandas de Salime, optaron por hacer una ruta de más de 420 kilómetros en bicicleta, con destino final en la catedral de Santiago de Compostela. El inicio, como buenos asturianos, fue Covadonga. Y, al término de su andadura, los dos tienen una cosa clara: “¡Llegamos en plena forma a la jubilación!”.

Javier Pérez se retiró la semana pasada, mientras que José María lleva ya un par de meses de descanso. El primero fue el aparejador del ayuntamiento de Siero durante los últimos 34 años, mientras que Martínez trabajó durante 38 en una empresa de estudios de mercado. Los dos son amigos desde la infancia y actualmente residen en Oviedo. Aprovechando su similar situación, decidieron embarcarse en esta aventura juntos. “Todo salió según lo previsto y fue espectacular. Disfrutamos del paisaje, del paisanaje y de la gastronomía, que es lo más importante. Cumplimos el reto y estamos muy satisfechos a nuestros 66 años”, subrayó Pérez.

La ruta contó con cinco etapas y dos días de descanso intermedios para reponer fuerzas. Todo comenzó el 11 de septiembre, en Covadonga, y la primera parada fue Oviedo (85 kilómetros). La siguiente fue Tineo (69) y al día siguiente sería Grandas de Salime, su pueblo natal (68). Los últimos días se alojaron en Lugo (85), Melide (52) y, ya por último, Santiago de Compostela (61). “No tuvimos nada de agujetas, de hecho, cada día que pasaba nos encontrábamos mejor”, comentaba José María. Durante todo el viaje, además, contaron con el apoyo incondicional de sus mujeres, que les acompañaron en esta travesía en coche.

José María Martinez y Javier Pérez durante su trayecto. / LNE

Una semana después, el 18 de septiembre, llegaron a Santiago de Compostela y, sentados enfrente de la catedral, se miraban orgullosos por lo conseguido. “Cuando llegas a la plaza del Obradoiro se respira algo diferente que no respiras en ninguna otra parte del mundo”, comentó Javier, aunque su compañero no opinaba lo mismo. “Tengo que reconocer que llegué un poco cabreado porque pinché un kilómetro antes. Tuve que arreglarlo, ya estábamos en la ciudad pero pinché. No sé si fue o no buena suerte, al menos fue al final”.

Esta travesía la hicieron acompañados de sus mujeres, que iban en coche y les esperaban al final de cada etapa. Ya en la capital gallega, tocó desconectar y “disfrutar de una buena cena” antes de regresar a casa. “Superamos la prueba y estamos muy contentos porque vemos que la cabeza y las piernas funcionan, y eso es lo más importante”, destacó Javier Pérez, quien aprovechó para rememorar sus tiempos como aparejador en Siero. “La verdad que ha cambiado mucho la cosa. Cuando entramos hacía los informes a mano, ni siquiera había móviles. Me costó adaptarme a lo digital”, confesó.

Ahora acogen con ilusión esta nueva etapa en su vida. “Lo llevo fenomenal, mi hija me dice que soy el jubilado más ocupado que conoce. Trato de ver a mis nietos y dedicarme a mis aficiones, así que no tengo un minuto libre”, reconoce Martínez, mientras que Javier Pérez afronta con ganas los años venideros. “Me va a permitir hacer muchas cosas que no pude hacer durante toda mi vida. Si lo sé no hubiese trabajado".