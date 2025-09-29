Oviedo esconde un inesperado chollo barato y reformado en su zona más exclusiva: terraza, 4 dormitorios y en la calle Uría

Tener un piso con terraza en el centro de Oviedo ofrece una serie de beneficios tanto desde el punto de vista práctico como emocional. Si, además, teletrabajas, añade un valor añadido a nuestro día a día.

Dar con la casa de nuestros sueños no es una tarea simple. Hay que buscar, comparar, visitar y, sobre todo, ver que se ajuste a nuestro presupuesto. Por ello, para facilitar tu búsqueda, tucasa.com te trae un auténtico chollo a un precio espectacular y para entrar a vivir. Un auténtico piso de lujo de 160 m² en la Calle Uría que representa una oportunidad única para quienes buscan una vida sofisticada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Con una propuesta virtual de interiorismo, este hogar ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de vida moderna y funcional, maximizando cada espacio con una visión fresca y elegante que complementa su entorno de prestigio.

El inmueble destaca por sus cuatro habitaciones amplias, dos baños completos, y un aseo adicional que agrega comodidad para la vida diaria y las visitas. Esta propiedad es perfecta para familias o parejas profesionales que valoran la privacidad y el confort sin renunciar a un diseño actual. La propuesta de interiorismo muestra cómo este espacio puede transformarse en un hogar contemporáneo, elegante y acogedor, ideal para recibir amigos y familiares.

Veamos su distribución. La propiedad está estratégicamente distribuida en dos zonas, una primera para compartir los momentos en pareja, en familia o con amigos. Esta vivienda se distribuye en:

Salón con vistas a la calle Uría

Comedor independiente con vistas también a Uría

Salita recibidor que puede convertirse en espacio multiusos

Cocina con office y baño completo. El equipo de interiorismo en este caso ha convertido el office en un estudio, pero las posibilidades son tan variadas como necesidades o ideas tengas.

La segunda zona es la destinada a los espacios personales y al descanso.

3 Dormitorios dobles

Baño completo

El piso cuenta con una terraza que ofrece un espacio ideal para disfrutar del aire libre y de unas vistas únicas a una de las calles más emblemáticas de Oviedo, la calle Uría. Además, el edificio dispone de un servicio de portería, que suma una capa de comodidad y seguridad para los residentes. Este piso en venta en la Calle Uría ofrece una combinación perfecta de lujo, comodidad y una ubicación estratégica. Con su propuesta de interiorismo y un diseño versátil, está listo para convertirse en el hogar ideal de quienes buscan una experiencia de vida completa en Oviedo. No deje pasar la oportunidad de visitar este exclusivo inmueble, donde podrá apreciar en persona sus ventajas y posibilidades.Una vivienda que puede ser tu nuevo hogar por 310.000 euros, un precio bajo para este tipo de inmuebles de lujo.