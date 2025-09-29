El PSOE pone en duda el éxito de las fiestas de Oviedo: " El modelo es privatizado, aburrido y fracasado"

"El modelo de Canteli no funciona". Son palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, respondiendo a las palabras del Alcalde de que las fiestas de San Mateo han sido un éxito y se resolvieron sin ningún incidente de importancia. "El día grande, cuando nosotros subíamos a la plaza España, no cabía la gente en el Campo de San Francisco. Siempre comparo la calle San Francisco con Preciados (Madrid) y ya quisiera Preciados estar como estaba San Francisco", detalló el domingo durante la romería del Cristo de las Cadenas. También anunció que los grandes conciertos se trasladarán al Palacio de los Deportes en 2027.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza / JAVI VISO

Sin embargo, Llaneza pone en duda este éxito. “Si las fiestas han sido tan buenas como dice Canteli, ¿por qué anuncia que va a cambiar por tercera vez desde que es Alcalde el modelo de conciertos? Para el portavoz socialista, San Mateo es un modelo “privatizado, aburrido y fracasado” pensado más para determinados promotores y hosteleros que para la gente de Oviedo se divierta. También criticó que Canteli hace "unos días dijo que nunca vio tanta gente y al siguiente dice que se hicieron demasiados conciertos y que por eso no había gente". "O lo uno o lo otro”, reprochó.

Una bola de cristal

Además, el edil criticó que sin que haya ninguna licitación ni procedimiento de contratación, "ya sabe que va a entregar la gestión del Palacio de los Deportes al WiZink". "O tiene una bola de cristal o aún no se ha enterado de cómo debe funcionar una administración pública como el Ayuntamiento. A Canteli, de San Mateo, solo le preocupa la hostelería y no la ciudadanía. Mientras sea él quien decida, nos vamos a aburrir”.