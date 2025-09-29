La reforma del salón de actos del colegio Gesta, pendiente “de una incidencia presupuestaria”

La puesta en marcha de la rehabilitación del salón de actos del colegio Gesta “está pendiente de un tema presupuestario”. Así lo aseguró la consejera de Educación, Eva Ledo, sobre la reforma de la dependencia escolar, que abordarán conjuntamente el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo, sufragando la obra a partes iguales. La comunidad educativa urge a que se aborde la actuación en el décimo curso con el salón de actos clausurado debido a una plaga de carcoma.

“Estamos tratando de resolver la incidencia que no ha permitido comenzar con la obra y cuando lo hagamos hablaremos de plazos”, señaló la Consejera en la jornada organizada en el IES Leopoldo Alas Clarín sobre la IA (Inteligencia Artificial). El deterioro del salón de actos avanza y las humedades pasaron a los gimnasios ubicados en las proximidades. Uno de ellos tuvo que ser cerrado y no puede ser utilizado por los alumnos, por lo que el centro dispone de menos espacios para desarrollar la actividad lectiva.

La Consejería de Educación y el Ayuntamiento han alcanzado un acuerdo para acometer la obra. La firma del convenio se preveía “inminente” el pasado mes de febrero, según aseguraba el Principado, pero aún no se ha llevado a cabo.

La reforma integral de la gran sala superará el millón de euros. Educación será la encargada de contratar los trabajos. Meses atrás se ejecutaron los trabajos previos, con la sustitución de la cubierta del salón de actos, cuya inversión ascendió a 92.364 euros.

Los últimos alumnos que pudieron utilizar el salón de actos ya han concluido sus estudios en el centro y han comenzado una nueva etapa educativa. De la plantilla, solo dos conserjes y tres profesores han visto abierta la dependencia escolar.