El sector de la odontología, de luto por el fallecimiento del doctor Luis Llaca: "Era una persona entrañable y un referente"

«Siempre regalaba una sonrisa». El médico estomatólogo y propietario de Llaca Ortodoncia (en la calle Toreno), Luis Llaca Sánchez, falleció este lunes de forma repentina a los 68 años tiñendo de luto al sector. Era una persona sumamente inteligente que inspiraba en cada una de sus conversaciones y muchas eran sus pasiones. Entre ellas, su familia. Estaba casado con María Machín con quien tuvo dos hijas: Icíar y Claudia. Sus nietas eran su ojo derecho y compartía con sus amigos sus hazañas. El funeral tendrá lugar a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (parroquia Los Carmelitas).

Ovetense de nacimiento

Llaca era ovetense de nacimiento. Estudió en el colegio de San Ignacio y formó parte de la generación de 1974. Como un «magnífico compañero» lo definió el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo y miembro de la asociación de antiguos alumnos, Juan Caros Rodríguez-Ovejero, quien se mostró «profundamente impresionado por su inesperado fallecimiento». Se licenció en Medicina en la Universidad de Navarra en 1980 volviendo, a continuación, a su ciudad natal.

Llaca se formó en Estomatología en la Universidad de Oviedo y ahí compartió clase con el doctor Juan Cobo. «Por encima de todo éramos amigos. Fue un gran compañero y le tenía mucho afecto». La noticia del fallecimiento de Llaca despertó recuerdos entrañables, entre los que destacó las recientes conversaciones que mantenían compartiendo las hazañas de sus respectivos nietos.

Clínica de la calle Toreno

Tras una década de estudios, Llaca abrió su clínica en la céntrica calle Toreno. Desde el principio se centró en la ortodoncia y, sus pacientes transmitieron su pesar con emocionantes palabras. «Era un magnífico profesional, cercano y buena persona». También alabaron lo cariñoso que era con los niños, y contaron cómo por sus manos pasaban varias generaciones de una misma familia. De padres a hijos.

Luis Llaca asistió a más de doscientos cursos y congresos por todo el mundo. En 2013 presidió el 59º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ortodoncia, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Entonces, Llaca resaltó que «la salud dental es calidad de vida y el ortodoncista es su gran aliado». «La gente tiende a confundir la labor de un dentista con la de un ortodoncista, pero no es lo mismo». Por aquel entonces cifró en 15.000 personas las que habían pasado por sus manos. Un año más tarde, recibió la medalla de oro al Mérito Profesional que otorga Foro Europa 2001 en un acto celebrado en Madrid.

Sus aficiones

Muchas eran sus aficiones. La informática, una de ellas. También la fotografía, el diseño, el marketing y el bricolaje. «Siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, de hecho, en la clínica hay muchas cosas diseñadas y construidas por mí. Y por supuesto, me gusta mucho viajar y considero que es una de las actividades más importantes para aprender y darnos cuenta de lo que tenemos. Cuando era niño, leyendo los cómics de ‘Tintín’, al cual soy muy aficionado, me impresionó el ‘Viaje a la Luna’, por ello en la clínica tenemos un cohete de seis metros», decía.

El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, Jesús Frieyro González, se sumó a las condolencias: «Era una persona entrañable y un referente». También una familiar cercana resaltó su brillantez. «Era muy inteligente y siempre aprendías hablando con él».